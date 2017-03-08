Завтра у Тернополі звучатиме містичний рок

Молоді гурти з Києва, Вінниці, Тернополя та два зі Львова змагатимуться за місце у півфіналі одного з найбільших музичних конкурсів України «Koza Music Battle». Музична бійка серед них відбудеться у четвер, 9 березня о 19.30 год. у арт-барі «Коза».

Першими на сцену вийде львіський колектив зі Львова «Overbound». Цей український гурт виконує пісні англійською мовою у найдрайвовішому, найзапальнішому та найбожевільнішому жанрі – кроссовері, або як ще інші називають – кроссовер-треш.

Не менш оригінальним жанром – містичним роком дивуватиме тернопільську публіку київський гурт «OMANA». Засновником колективу є Олексій Богомольний – виходець з Тернополя, який встиг відмітитись в гуртах «Холодне Сонце», «Despot» та «Vivienne Mort». У їх творчості поєднана суміш гранжу і прогресиву, чіпляючих мелодій і складних музичних малюнків, космічних звуків та містичної лірики.

«The DopeWaves» з Тернополя – це колектив, який складається з чотирьох людей з різними характерами та музичними смаками, які згуртувались заради спільної мети. Їх пісні не вимушені, слова запам’ятовуються, а музика поглинає повністю і затягує.

Двоє молодих, проте досить перспективних музикантів з вінницького гурту «ACROSS THE ROAD» вже встигли підкорити серця великої кількості шанувальників по всій Україні. І своїм матеріалом дивуватимуть тернопільську публіку у цей четвер.

Останніми на сцену вийдуть львівські рокери з гурту «Гримить/Grymyt». Назва цього гурту походить від однойменної назви збірки віршів Івана Франка, яка надихнула вокаліста створити свій музичний гурт. За час існування колективу (трохи більше року) учасники вже встигли записати міні-альбом, зняти два кліпи, виступити на низці фестивалів.

Приходьте та дізнайтеся, хто стане другим півфіналістом музичного колективу «Koza Music Battle»! Вхід вільний!