Житель Тернопільщини планував виготовити чергову порцію дурману, але йому завадили поліцейські

В ході оперативно-профілактичного відпрацювання співробітники Чортківського відділу поліції виявили місцевого 36-річного жителя в котрого при собі були згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, зовні схожою на макову соломку, та рідину з різким запахом в пластиковій пляшці – найімовірніше ацетон.

Раніше неодноразово судимий за наркозлочини чортківчанин, либонь, планував виготовити чергову дозу дурману.

Вилучене правоохоронці відправили на експертизу, а щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 309 ККУ.