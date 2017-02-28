Новини Тернополя 

Житель Тернопільщини планував виготовити чергову порцію дурману, але йому завадили поліцейські

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В ході оперативно-профілактичного відпрацювання співробітники Чортківського відділу поліції виявили місцевого 36-річного жителя в котрого при собі були згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, зовні схожою на макову соломку, та рідину з різким запахом в пластиковій пляшці – найімовірніше ацетон.

Раніше неодноразово судимий за наркозлочини чортківчанин, либонь, планував виготовити чергову дозу дурману.

Вилучене правоохоронці відправили на експертизу, а щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 309 ККУ.

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