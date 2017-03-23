Житель Тернопільщини скористався шансом, щоб не потрапити під кримінал

Рушницю марки “ІЖ 56-3”, а також комплектуючі до вогнепальної зброї приніс до Монастириського відділення поліції житель села Горішня Слобідка. Чоловік скористався шансом, який з’явився в ході оперативно-профілактичної операції “Зброя та вибухівка”.

За словами керівника Монастириського відділення поліції Владислава Лазебніка, місцевий житель рушницю та стволи зберігав на території господарства своєї матері. Він стверджує, що купив її, але не каже у кого.

Попередній огляд показав, що і рушниця, і стволи знаходяться в робочому стані. Предмети вилучили та передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Нагадаємо, що за нелегальне зберігання зброї закон, зокрема ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.