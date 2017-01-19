У жителів Смиківців поблизу Тернополя будуть проблеми

У 2017 році Служба автомобільних доріг у Тернопільській області розпочинає процес інвентаризації земельних полотен у межах області.

Яскравий приклад самозахоплення державних земель можна спостерігати на ділянці дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка в напрямку села Смиківці Тернопільського району.

Служба автомобільних доріг, згідно з Законом України «Про автомобільні дороги», є балансоутримувачем доріг загального користування. Згідно з частиною 2 статті 11 цього закону смуга відведення автомобільних доріг становить 32,5 метри в обидва боки. Розрахунок ведеться від середньої смуги розмітки.

Будівництво будь–яких об’єктів на смузі без погодження зі Службою – грубе порушення закону з боку фізичної чи юридичної особи.

Очевидно, що на ділянці дороги М-12 у напрямку Смиківців Законом України «Про автомобільні дороги» знехтували. На смузі відводу розміщені заклади зі сфери обслуговування.