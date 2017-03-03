Жителька Тернопільщини на свою біду взяла чужі гроші

Кримінальним провадженням закінчилася пригода біля банкомату для жительки Почаєва. Жінка привласнила чужі гроші.

Про пропажу двох тисяч гривень поліцейським повідомив сам потерпілий. Чоловік вирішив зняти готівку і на свою біду скористався послугою банкомату, з якого раніше ніколи не знімав кошти. Під час операції система двічі відмовила у видачі готівки, через перевищений ліміт зняття коштів. З третьої спроби чоловік хотів зняти дві тисячі гривень, однак автомат видав лише картку. Клієнт не знав, що кошти видаються після видачі картки, спересердя забрав її і відійшов від банкомату. Схаменувся, коли на мобільний прийшло смс про зняття готівки. Одразу повернувся до банкомату, однак грошей звісно йому забрати не вдалося. Зате це вдалося іншій клієнтці.

Жінка очікувала в черзі до банкомату, побачила готівку та забрала собі. Однак уникнути відповідальності не вдалося. Камера банку зафіксувала зловмисницю тож правоохоронці оперативно встановили її особу. Тепер жінці доведеться відповісти за скоєне. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.