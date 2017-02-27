Жителька Тернопільщини повірила шахраям і залишилася ні з чим

Черговою жертвою шахрайської схеми «ваш син у поліції» стала 63-річна жителька Бучача. Жінка віддала пройдисвітам 200 американських доларів та золоті ланцюжок з підвіскою за уникнення її сином кримінальної відповідальності.

Зі слів потерпілої, вночі задзвонив її стаціонарний телефон. У трубку незнайомий чоловік повідомив, що в її сина неприємності з поліцією, тому, аби парубок уник відповідальності, вона повинна заплатити гроші. Жінка погодилась.

За якийсь час на подвір’ї потерпілої з’явився незнайомець, який назвався поліцейським. За домовленістю налякана господиня передала 200 американських доларів, золоті підвіску та ланцюжок.

Про те, що син жодних неприємностей із законом не мав, жінка дізналася згодом. Відтак, зрозумівши, що стала жертвою шахрая, звернулася із заявою в поліцію.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Слідство триває.