Жительці Чернігова, що пропонувала тернополянці надавати секс-послуги за кордоном, повідомлено про підозру

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України (Вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілої).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителька Чернігова, яка допомагала тернополянці із працевлашуванням за кордоном, розповіла жінці про специфіку роботи, яку їй доведеться згодом виконувати – надання сексуальних послуг. Потерпіла із заявою звернулась до правоохоронців. Чернігівчанці повідомлено про підозру у вербуванні людини з метою експлуатації, судом, за клопотанням прокуратури, обрано їй міру запобіжного заходу – домашній арешт. Розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області