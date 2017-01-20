Жителям Тернопільщини виплачуватимуть більшу пенсію

З 1 січня 2017 року в зв’язку з прийняттям Законів України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 року № 1774 – VIII, до пенсійного законодавства внесено зміни.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов.

« У 2017 році мінімальні пенсійні виплати будуть становити: з 1 січня 2017 року – 1247 грн. (так як і з грудня 2016 року), з травня – 1312 грн. та з 1 грудня – 1373 грн. Тимчасово, по 31.12.2017 максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 грн. (крім щомісячного довічного грошового утримання)», – зазначив Володимир Івахов.

За його словами, умови виплати пенсій працюючим пенсіонерам залишилися такі ж, як у 2016 році, тобто, працюючій особі виплата пенсії буде проводитись у розмірі 85 %, але не менше 150 % прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, а це на даний час становить 1870 грн. 50 коп.

«Пенсіонерам, які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII “Про державну службу”, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, призначені пенсії або щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються. Після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється. В 2017 році, так як і в 2016 році, інваліди 1 та 2 груп, інваліди війни 3 групи та учасники бойових дій, члени сімей загиблих військовослужбовців одержуватимуть 100 % пенсії незалежно від факту роботи», – поінформував Володимир Івахов.