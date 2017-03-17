Зі слоненям, їжачком, кицею-цяцею у бібліотеку завітав поет Сергій Сірий

Із акордів пісні «Наш Тернопіль» у центральній дитячій бібліотеці файного міста розпочалась творча імпреза «Світ дитинства очима Сергія Сірого». До речі, ця пісня, слова до якої написав Сергій Сірий, стала дуже популярною серед мешканців Тернополя – «казки, в якій ми живем». Її ще називають «хітом шкільних дзвоників», оскільки часто звучить під час різних шкільних урочистостей.

У бібліотеку на зустріч із письменником завітали другокласники Тернопільської ЗОШ № 7. І не випадково, бо відомий в краї та за його межами поет, пісняр, прозаїк, заслужений діяч естрадного мистецтва України багато творить і для підростаючого покоління, пишучи для нього не тільки пісенні тексти, а й казки, байки, римовані оповідки. У 2014 та 2016 роках він став лауреатом міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» саме за популяризацію пісенної лірики для дітей.

Маленьким читачам Сергій Сірий розповів про свої шкільні роки, що спонукало його написати перший вірш, як у стінах школи створив перший пісенний текст. Під час зустрічі звучали пісні на слова автора «Ба-ла-мут», «Літній рок-н-рол», «Місячний човен», «Роби вибір». Другокласники жваво підхоплювали слова кожної пісні і пускалися у танок.

З цікавістю, затамувавши подих, слухали діти вірші поета: «Ліг поспати їжачок», «Киця-цяця», «Країна Відрядження», «Каша для сонечка», «Невтомна бджілка». Сподобалася школярам й віршована казка Сергія Сірого «Слоненятко Роні», яку казкар виконав, передаючи голосовими інтонаціями, звуковими ефектами особливості характерів героїв твору.

Бібліотекарі ж ознайомили малечу з артбуком, який створили власноруч за творчим доробком поета, особливу увагу звернувши на сторінки рукотворної книги, де представлені поезії для дітей молодшого шкільного віку та дитячі пісні.

Школярики ще довго не відпускали Сергія Сірого, задаючи йому несподівані запитання, і навперебій просили у нього автографи. Учні та їхні педагоги сердечно подякували письменнику за хвилюючі миті спілкування з мистецтвом та висловили побажання зустрітися ще.

Надія Швець,

заступник директора по роботі з дітьми Тернопільської міської централізованої

бібліотечної системи.

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