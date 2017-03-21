Новини Тернополя 

Знайшла гаманець на городі: на Тернопільщині трапилася дивна крадіжка

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Із заявою про крадіжку до Борщівських поліцейських звернулася жителька району. Жінка розповіла, що знайшла свій гаманець на городі, грошей у ньому вже не було. Хто поцупив 2300 грн., просила з’ясувати.

Злодійку поліцейські розшукали на тому ж обійсті, де проживає потерпіла. Крадійкою виявилася її 30-річна родичка. Жінка пояснила, що їй потрібні були кошти, от і поцупила гаманець братової дружини, який та залишила у спальні.

За скоєне, липкорукій інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка поєднана з проникненням у житло.

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