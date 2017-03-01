Агрохолдинг «Мрія»: 500 гектарів картоплі зігнило на замерзлих полях

Новий менеджмент агрохолдингу “Мрія” вчергове шокував українських аграріїв та селян: врожай на суму понад 60 000 000 грн просто зігнив у землі….

У лютому 2015 го Cаймон Чернявскький був призначений генеральним директором агрохолдингу Мрія його новими власниками.

Щойно переїхавши із тимчасово окупованих територій, колишній ТОП-менеджер, Р.Ахметова та його команда взялися активно господарювати на Західній Україні, що правда із звичками та правилами ведення бізнесу “по-донецьки”. Місцеві селяни та партнери-підрядники зустріли “донецьких” із недовірою і як виявилось пізніше не помилились: протягом останніх 2-х років після зміни власників, колись велика та надійна аграрна компанія, де-факто стала пристанищем для рейдерів та нечистоплотних фінансових ділків.

У якийсь момент, після серії гучних скандалів із “віджимом” С/Г техніки, спробами рейдерських захоплень автотранспортних підприємств в Тернопільській області, виведенням коштів на фірми в стадії банкрутства, отруєнням мешканців сіл шкідливими хімікатами й прийняттям у штат працівників служби охорони колишнього бойовика “ДНР”, здавалося, що падати нижче – вже просто нікуди.

Але схоже, Саймон Чернявський вирішив “пробити дно” й без того зруйнованої репутації.

Тепер на Тернопільщині селян-пайовиків фактично заганяють в земельне рабство, примушуючи віддавати в оренду власні земельні наділи у розпорядження офшорної фірми, зареєстрованої на Кіпрі із статутним фондом у мізерних 35$ …

Селян, які на це погоджуються, агрохолдинг преміює готівкою (звісно ж без жодного документального оформлення) у розмірі 2000 грн. Тих же пайовиків, які відмовляються передавати в управління власну землю сумнівній офшорній фірмі – показово карають.

Так більше 150-ти мешканців сіл Крогулець та Новий Нижбірок (Тернопільска обл.) з жахом дізнались про те, що їхні договори оренди землі із агрохолдингом продовжено до 2025 року без їх відома, а їхні підписи на договорах із “Мрією” – підроблені….

Що ж далі робить менеджмент агрохолдингу із відібраною с/г технікою та землею селян?

Далі у Гусятинському районі Тернопільської області, між селами Васильківці та Товсте, агрохолдинг “Мрія” поспішно висаджує більше 500 гектарів картоплі. Проте “забуває” її зібрати…



Підрахувати скільки ж втратили кризові менеджери “Мрії” від власної безгосподарності нескладно: лише з одного гектара, можна реалізувати картоплі на 120 тисяч гривень.

Таким чином “фахівці” агрохолдингу буквально “поховали у землі” близько 60 000 000 гривень… І це без врахування коштів, витрачених на саме висаджування картоплі, а це ще додаткових 1 500 000 гривень прямих та безповоротних витрат.

Постає логічне запитання: для чого ж віджимали с/г техніку у підприємців та земельні паї у селян, швидкоруч орали і садили картоплю, списували на це чималі кошти, а потім залишили понад 500 гектарів нового врожаю гнити просто під снігом?

Експерти агроринку таку безгосподарність пояснюють просто: «Мрію» штучно заводять у борги і доводять її до банкрутства з метою подальшого перепродажу численних активів агрохолдингу, найцінніший із яких – український чорнозем…

Схоже С.Чернявський вирішив “поховавати” не лише врожай, вартістю в 60-ть мільйонів гривень, а й саму “Мрію”, а разом з нею і віру в перспективу на українському селі.

Народна правда