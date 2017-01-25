Багатомільйонний договір зі скандальним підрядником «Теркомуналсервіс» – досі в силі

Як би це дивно не звучало, але і до сьогодні договір на утримання вулично-дорожньої мережі міста зі скандальним товариством «Теркомуналсервіс», яке допустило колапс у Тернополі в листопаді минулого року, – чинний.

Журналістам «Номер один» в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради надали копію договору на весь 2017 рік із цим підприємством на суму 18,9 мільйона гривень.

Водночас у тому ж управлінні ЖКГ нам повідомили, що з 1 січня 2017 року послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі міста, згідно з іншими договорами, здійснюють ще два підприємства – ШРБУ «Міськшляхрембуд» та ТОВ «Авакс Проф». На перше покладено обов’язок утримання в порядку доріг на масиві «Дружба», а також у Кутківцях, Протятині і мікрорайоні «Березовиця» (район цукрового заводу), на інше – у мікрорайонах «Сонячний», «Східний», «Новий Світ» і центральній частині міста.

У пересічного мешканця Тернополя одразу б виникло запитання: невже бюджетні гроші йдуть у різні кишені за виконання одних і тих же робіт? Наші припущення розвіяв новопризначений керівник комунального управління Олег Соколовський.

– Договір з «Теркомуналсервісом» на 2017 рік, згідно з виграним тендером, дійсно укладено ще минулого року. Але з 1 січня ця фірма в Тернополі більше не працює! У листопаді сталися всім відомі події, пов’язані зі значними опадами. Ця структура, яка мала належним чином утримувати дорожню мережу міста, здійснила саботаж, не надала снігоочисної техніки. Було проведено відповідні дослідження, де негативно оцінили роботу «Теркомуналсервісу», окрім того, його керівництво саме повідомило, що більше не буде працювати на цьому ринку. Ми оголосили новий тендер. У зв’язку з тим, що його організація потребувала певного часу, міський голова попросив цю структуру до кінця року ще допрацювати. Починаючи з 1 січня, дана структура з бюджету не отримує жодної копійки. Кожен день працівники міської ради фіксують, що це підприємство не виконує взятих на себе зобов’язань. Робиться це для того, щоби пройти певну процедуру для розірвання юридичних відносин з «Теркомуналсервісом». За законом ми маємо право це зробити лише тоді, коли суб’єкт господарювання певний період не виконує умов договору. У даному випадку – ще 15 днів, – зазначив Олег Соколовський.

За інформацією Олега Івановича, «Теркомуналсервіс» взагалі зник з Тернополя, працівники перейшли на роботу в «Авакс Проф», техніка виїхала, на воротах офісу на вулиці Промисловій висить замок.

Свого колегу доповнив уже екс-начальник управління ЖКГ Микола Лесів.

– Тендер на санітарну очистку доріг на 2017 рік відбувся влітку минулого року. Переможцем виявився «Теркомуналсервіс», з яким я уклав договір. Далі була комісія по так званому колапсу, яка розглядала і ухвалила рішення розірвати цю угоду. «Теркомуналсервісу» дали можливість допрацювати до кінця року. Але за грудень цій фірмі не було заплачено, бо їй виставили штрафні санкції. Ці гроші пішли іншим підприємствам, які в листопаді виконували роботи замість «Теркомуналсервісу». Його керівництво вперлося і повідомило, що не буде розривати договору до згоди обох сторін, – повідомив Микола Лесів.

Юристи управління ЖКГ, за словами його керівників, усе зробили у межах закону, тому можна сподіватися, що незабаром договір буде розірвано без входження міської ради в судову тяганину.

А тим часом ця історія ще раз підтверджує хибність рішення влади міста, яка в 2014 році ліквідувала комунальне підприємство МШЕШ, котре займалося прибиранням доріг у Тернополі…

Віталій Попович