Cтепан Барна прозвітував про результати роботи виконавчої гілки влади області та окреслив пріоритети на 2017 рік

26 грудня голова обласної державної адміністрації Степан Барна прозвітував про результати роботи виконавчої гілки влади області та окреслив пріоритети на 2017 рік.

За його словами, у 2016 році економіка Тернопільщини стабілізувалася. Відтак область демонструє покращення у сфері соціально-економічного розвитку.

«Ми входимо у «десятку» кращих в Україні за динамікою зростання: індекс будівельної продукції – 3 місце; обсяг прямих іноземних інвестицій – 4 місце; індекс промислового виробництва – 4 місце; обсяг виробництва валової продукції сільського господарства – 8 місце; обсяг капітальних інвестицій – 9 місце; середньомісячна зарплата та індекс реальної зарплати – 10 місце», – підкреслив очільник Тернопільщини.

Крім того, у 2016 році в економіку Тернопільщини стали більше інвестувати

Підприємства та організації активізували свою роботу та вклали у розвиток економіки на 40,9% більше, ніж торік – 2,8 млрд грн (за січень-вересень). Важливим є те, що майже 60% від загального обсягу капітальних інвестицій вкладено саме в розвиток реального сектору економіки Тернопільщини (сільське господарство та промисловість). А це – нові елеватори, фруктосховища, тваринницькі комплекси, сільськогосподарська техніка, виробничі лінії та обладнання.

«У 2016 ми заклали надійний фундамент для зростання інвестицій – вперше на Тернопільщині відбувся Форум міжнародного рівня, де ми представили реальні проекти розвитку області. Динаміка прямих іноземних інвестицій дала приріст і вивела Тернопільщину на 4 місце в Україні. Ми прийняли понад 80 іноземних делегацій, на сьогодні ми вже маємо – 7 міжнародних угод. Наш економічний потенціал був представлений міжнародній спільноті Польщі, Угорщини, Чехії, Литви», – зазначив Степан Барна.

Тернопільщина розпочала освоєння нових ринків в Азійському, Африканському та Австралійському напрямках, а також відновила постачання товарів в Ірландію й Норвегію. Експорт до Грузії, наприклад, склав понад 800%, до Литви майже 200%, а з Білоруссю обсяг експорту збільшився у три рази.

«За 10 місяців 2016 року ми виробили на 7,9% більше промислової продукції, ніж за той же період 2015-го. А реалізували її більше – на 29,5% (11,8 млрд грн).

71,1% промислових підприємств області спрацювали прибутково та отримали 346 млн гривень прибутків», – констатував голова облдержадміністрації.

За обсягом виробництва валової продукції сільського господарства Тернопільщина посіла 8 місце в Україні. В цій галузі у нас також спостерігається приріст: за 11 місяців 2016 року всіма категоріями господарств вироблено продукції на суму 7,9 млрд грн, що становить 103,6%.

В цілому за 10 місяців цього року в сільському господарстві освоєно капітальних інвестицій на суму – $6,6 млн.

«У порівнянні із загальноукраїнським показником у 2016 році маємо успішні результати у харчовій та переробній галузі. В той час, як по Україні приріст складає лише 1,9 %, в Тернопільській області цей показник – 14,7%. Реалізовано харчової продукції та напоїв на суму 4 млрд 174 млн гривень, що на 926 млн гривень перевищує показник попереднього 2015 року», – зауважив голова ОДА.

На думку Степана Барни, про стабільність та перспективи розвитку агро-промислового комплексу Тернопільщини свідчить те, що цього року розширено ряд потужностей серед яких Хоростківський цукровий, Ковалівський спиртовий та Теребовлянський молокопереробний заводи; Тернопільський м’ясокомбінат; завод з переробки сої та пташник у Тернопільському р-ні; тваринницькі приміщення для ВРХ у Підволочиському р-ні; репродуктор для свиноматок у Підгаєцькому – р-ні; елеватори у Тернопільському та Бучацькому р-нах. Також створено 2 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи з ягідництва та збирання молока у Бережанському р-ні.

Окрему увагу голова облдержадміністрації зосередив на державних інвестиціях у соціальну інфраструктуру Тернопільщини, які цього року були рекордними. Будуються та вводяться в експлуатацію нові школи, садочки, медичні заклади, очисні споруди, водогони тощо.

Динаміка за останні два роки вражає. У 2016 році ми втілювали 456 проектів регіонального розвитку: 209 проектів – за рахунок субвенції на здійснення заходів із соціально-економічного розвитку окремих територій – обсяг фінансування 53 млн грн.; 194 проекти – за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури громад – обсяг фінансування 141,5 млн грн.; 53 проекти – за рахунок Фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевих бюджетів – обсяг фінансування 93,6 млн грн та 24,7 млн грн відповідно», – наголосив Степан Барна.

За словами очільника краю, цього року на Тернопільщині суттєво зросло наповнення бюджетів. Обсяг загального фонду місцевих бюджетів склав понад 2 млрд грн. У порівнянні з минулим роком це більше на 42,5%. Додатковий ресурс місцевих бюджетів цього року склав 748,9 млн грн. Більше того, Тернопільщина перевиконала ще план стосовно надходження всіх основних видів податків та зборів. За січень — листопад загалом отримано 2,004 млрд. грн. Таким чином план виконано на 118,5%.

Тернопільщина була і залишається лідером у створені об’єднаних територіальних громад – тепер їх у нас 36. Що таке «децентралізація в дії» уже відчувають жителі нашого краю. Цифри говорять самі за себе.

«На розвиток інфраструктури у 2016 році громади Тернопільщини отримали 141,5 млн грн. Разом із цим отримали і можливість самостійно розставити пріоритети та спрямувати ці кошти на вирішення своїх найбільш нагальних потреб. Ми бачимо також динаміку і у власних доходах бюджетів громад: 2015 р. — 86,5 млн. грн.; 2016 р. — 344,2 млн. грн. Таким чином, зростання — на 257,7 млн. грн.», – зазначив голова ОДА.

Крім того, у 2016 році продовжили активно впроваджувати електронне урядування; збільшили кількість та покращили якісь надання адміністративних послуг; навчились значно економити завдяки прозорим закупівлям.

«У 21 ЦНАПі ми розширили спектр послуг – в результаті протягом січня-листопада 2016 року ми надали їх 148,8 тисяч – що на 45% більше ніж у 2015-му. Збільшується спектр послуг, на сьогодні через ЦНАП можна отримати до 140 послуг, до 23 послуг у електронному вигляді. Крім того, за допомогою порталу Ternopil.igov.org.ua, можна он-лайн отримати 103 електронних послуг, серед яких і послуга «Захисти бізнес». Робота із електронізації послуг продовжується та поширюється на усі сфери», – констатував Степан Барна.

Тернопільщина активно долучилася до системи PROZORRO – з початку запровадження системи зекономлено понад 17 млн гривень. За аналітичними даними даної системи в області за допомогою системи електронних закупівель станом на 13 грудня 2016 року 444 організаторів оголосили 4.776 закупівель. Очікувана вартість закупівель становить 2,8 млрд гривень.

За словами Степана Барни, у будівництво доріг області цього року вкладено понад 300 млн грн. Проведено заміну верхніх шарів асфальту на 52 км автомобільних доріг, влаштовано поверхневу обробку на 36 км, ліквідовано понад 376 м2 ямковості.

Туристичний потенціал Тернопілля представлено на 4 міжнародних виставках: у Києві, Львові, Ужгороді та польському місті Надажин. Тернопільська область стала майданчиком для зустрічі експертів та обміну досвідом у галузі туризму, ресторанно-готельного бізнесу, кетрінгу.

На думку Степана Барни, Тернопільська область майже на 70% може замінити споживання природного газу альтернативними джерелами енергії. Тому ми рухаємося вперед у цьому напрямку. Всього, на даний час, в бюджетній сфері області реалізовано 158 енергоефективних та енергозберігаючих проектів – на загальну суму 98,8 млн гривень (з них – 80,4 млн гривень з державного бюджету). У 2016 році котельні 21 бюджетної установи та організації переведено на використання альтернативних видів палива (відходи деревини). Загальна вартість впроваджених проектів складає 1,8 млн гривень.

За рахунок впровадження енергоефективних заходів з початку року зекономлено понад 4,5 млн куб. метрів природного газу та 2,2 млн кВт. год. електричної енергії.

Крім того, в області реалізували 30 проектів з відбудови та ремонтів шкіл та дитячих садочків, активно впроваджували енергозберігаючі технології: перевели на альтернативні види палива 26 котелень, замінили на енергозберігаючі більш як 2 тис вікон та понад 3 сотні дверей.

«В області створено 12 опорних шкіл, на розвиток яких спрямовано понад 15 млн грн. Навчальні заклади області отримали понад 700 комп’ютерів – тобто практично у кожній сільській школі буде комп’ютерний клас. У нас з’явився 41 новенький «шкільний автобус» – і це на 40% більше, ніж у 2015-му», – зазначив Степан Барна.

З 26 об’єднаних територіальних громад Тернопільщини у 15 функціонують державні пожежно-рятувальні підрозділи або місцеві пожежні команди. У 2016 році на Тернопільщині урочисто стали до бойового чергування чотири новостворених пожежних підрозділи. На території області цього року відкрито 13 «Поліцейських станцій». Заплановано відкриття ще 9.

«Наша стратегічна мета: поліцейську станцію і пожежну бригаду – у кожну громаду Тернопільщини. – І, звичайно, одним із головних пріоритетів роботи було та продовжується відновлення військових містечок зокрема у Теребовлі та Чорткові», – зауважив очільник краю.

За його словами, соціальний захист населення – продовжував бути в центрі уваги влади області. У порівнянні з минулим роком, значно покращили показники із призначенням субсидій. На сьогодні, цим механізмом економії коштів користуються більше 210 тисяч домогосподарств Тернопільщини, а це у 1,6 разів більше, ніж торік за відповідний період та у 6,7 разів більше, ніж в опалювальний період 2014/2015 років. Важливим цього року стало те, що добровольці Тернопільщини, які брали участь у бойових діях в ході проведення АТО, почали отримувати статус «учасника бойових дій».

У 2016 році на оздоровчу кампанію дітей було спрямовано з різних джерел фінансування понад 18 млн грн. Це на 1,6 млн більше, ніж торік.

Підтримано більше трьох десятків проектів громадських організацій, які профінансовано на загальну суму 175 тис. грн.

Особливу увагу голова ОДА зосередив на питаннях розвитку медицини – продовжується фінансування «Університетської лікарні», де буде кардіоцентр, відкриваються спеціалізовані відділення – хіміотерапевтичне, травматологічні та інші.

«Довгоочікуваною подією стало закінчення реконструкції інфекційного відділення МЛШД. Вартість проекту становить понад 9,5 млн грн, більша половина цих коштів виділена з Фонду регіонального розвитку було. Крім того, ми розпочали реформаторський проект зі створення диспетчерського центру екстреної медичної допомоги, програмне забезпечення якого дасть змогу мінімізувати швидкість приїзду до пацієнта», – резюмував Степан Барна.

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