Фірма екс-депутата розпочала будову під вікнами тернополян

Якщо поруч вашого будинку є вільна земельна ділянка, то немає жодних гарантій, що з часом її не забудують. Судячи з того, як часто у Тернополі розпалюються скандали на фоні будівництва, у школах вже давно мали б ввести факультатив із земельного права. Аби люди знали, як законно протидіяти появі небажаних споруд під їхніми вікнами.

Будує екс-депутат міськради?

Тож у Тернополі кілька тижнів тому на вул. Львівська, 2 на ділянці площею 0,065 га розпочали вирубувати дерева. І все це за 9 метрів від житлового будинку. Місцеві жителі з’ясували, що такі дії пов’язані з запланованим будівництвом.

– Спочатку невідомі нам люди почали зрізати дерева. Ми не дали цього зробити. Викликали поліцію та вийшли на мирний протест. Далі ця ситуація повторювалась тричі. Тому ми почали дізнаватися, хто стоїть за вирубкою та для чого це робить,- розповідає голова ініціативної групи мешканців Львівська, 2 Віктор Роздобудько.

Обуреним людям вдалося запросити до діалогу як працівників міськради, так і представника будівельника. Останні надали мешканцям певні документи щодо будівництва.

– Ця спірна земельна ділянка раніше належала нашому ЖЕКу «Фаворит», який розташований за триста метрів від неї. Донедавна ця земля рахувалася як прибудинкова. Та, як потім з’ясувалося, у 2013 році не відомо на якій підставі міськрада ухвалює рішення передати цю ділянку від «Фавориту» на КЖЕП «Сонячне». Всі документи вони оформили, зробили кадастровий номер і т.д. Тоді через деякий час «Сонячне» вирішило розпочати забудову,- продовжує пан Віктор.

Однак будувати своїми силами комунальне підприємство, вочевидь, і не планувало.

– З’являється приватне підприємство «Новий світ», власником якого є Михайло Гладкий. У нас є декларація про початок виконання будівельних робіт. Там вказано, що його фірма там являється генеральним підрядником. Тобто він мав виконувати всі будівельні роботи і, згідно з договором, стати власником цієї забудови,- пояснює голова ініціативної групи мешканців.

Так, той самий Михайло Гладкий – екс-депутат міськради, екс-голова земельної комісії та просто хороший друг міського голови Надала. До речі, те, що збудоване приміщення на комунальній землі стане власністю ПП «Новий світ», мешканцям підтвердив юрист КЖЕП «Сонячне», який приходив до них на чергові збори. Тому виникає цілком логічне запитання: у чому тут має зиск громада Тернополя?

– По завершенню будівництва земля і далі залишиться у власності «Сонячного», а будова перейде ПП «Новий світ». Дуже цікава схема, чи не так? Замовником являється «Сонячне», підрядником – ПП «Новий світ», але по завершенню будівництва власником споруди стає теж «Новий світ». Вигоди громаді тут ніякої,- переконує Віктор Роздобудько.

Чоловік стверджує, що поява нового торгового приміщення створить людям лише незручності. Адже поруч з їхнім помешканням і магазинів, і кафе достатньо. Натомість пильнувати за деякими з них важко, адже за кіосками часто-густо влаштовують і пиятику, і туалет під відкритим небом.

Боротимуться до останнього

Саме тому мешканці відступати не збираються. Хоча пропозиції піти на мирову збоку забудовника їм уже надходили.

– Є пропозиція від забудовника піти на компроміс. Однак ми всі спільно радились і вирішили, що поступатися не хочемо. Всі розуміють, що будь-який компроміс, виходячи з «авторитету» пана Гладкого,– це не варіант. Головне, щоб він поставив фундамент та звів перший поверх, а далі не виключено, що з’явиться і другий поверх, і мансарда,- каже пан Віктор.

Так, згідно з проектною документацією, збудувати планують торгове приміщення на один поверх. Однак те, що будівництво ведеться за дев’ять метрів від будинку, за словами пана Віктора, може перетворити життя мешканців на «гетто».

– Наш будинок знаходиться трохи нижче від рівня дороги. Поверхи у нас по два з половиною метри заввишки, а ця будова має матиприблизно 4 метри. Тобто вона закриє собою два поверхи нашого житла,- пояснює чоловік.

Люди попередньо домовилися з юристом, який зголосився взятися за цю справу. Зараз вони збирають документи та планують оскаржувати дії збоку забудовника та КП у суді.

– Тут є три моменти: зрізання дерев, забудова та незаконна, на нашу думку, передача ділянки від одного ЖЕКу іншому. Зараз у нас навіть створено своєрідний денний та нічний нагляд за цією ділянкою. Працює «система» телефонного оповіщення. Тобто у випадку, якщо якісь дії на ділянці продовжать, ми блокуватимемо роботу, викликатимемо поліцію. Самі розумієте, що зібрати документи та подати позов до суду – це все час. Тому, поки йде робота з підготовки позову, ми намагаємось пильнувати за землею, – каже Віктор Роздобудько.

Мешканці розуміють, що зіткнулися з цілим комплектом не дуже приємних «збігів». По-перше, комунальне підприємство, яке володіє землею, поміж тим, фігуруєу ще одній «земельні» схемі. Зокрема, головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Тернопільської міської ради та ряду комунальних підприємств, внаслідок чого державі завдано збитків у загальній сумі понад 9 млн. 575 тис. грн. Серед КП, які потрапили в поле зору поліції, – скандальні комунальні структури тернопільської мерії, яким упродовж 2013-2015 років виділялися чисельні земельні ділянки для подальшої передачі їх у приватні руки за так званими інвестугодами. Власне у даному списку фігурує і КЖЕП «Сонячне». По-друге, сам Михайло Гладкий не викликає у людей довіри.

Видали дозвіл у розпал подій на Майдані?

Люди розповіли також, що раніше в їхньому будинку, в першому під’їзді, жив боєць АТО, який загинув. Його батько теж нещодавно помер. Залишилася лише мати.

– Боєць був на Майдані, де отримав поранення, потім пішов контрактником на схід. Тому ми до нашої проблеми залучатимемо і афганців, і бійців АТО, щоб підтримали, – каже пан Віктор.

У цій справі є ще один делікатний момент. Документи на право отримання землі з усіма необхідними підписами КЖЕП «Сонячне», за словами пана Віктора, отримало 10 лютого 2014 року.

– Ви розумієте, про що йде мова? У самий пік протистоянь на Майдані, коли люди гинули, вони отримали ці документи. Звісно, я не хочу стверджувати, бо юридично тут претензій немає. А от з морально-етичних норм спішити це зробити в останні дні влади Януковича якось, як мінімум, не гарно,- каже Роздобудько.

Люди розуміють, що боротися за землю вічно не зможуть. Однак триматимуть оборону доти, поки остання судова інстанція їм не скаже, що справу програно.

– Не менш важливий момент, яким ми плануємо оперувати у суді: якщо взяти окремо ринкову вартість квартир у нашому будинку, то перший та другий поверхи, які виходять на цю будову, суттєво втратять ціну (від 7 тис. у.о.). Адже однасправа, коли вікна виходять на дерева, а інша – на дах незрозумілої споруди. Крім того, сам будинок, який не має зеленого оточення, теж впаде у ціні. Як попередньо оцінили нам експерти, сумарні втрати по будинку перевищать 200 тис. у. о., – каже Віктор Роздобутько.

У протистоянні проти забудови люди наразі не одні. Їм допомагає депутат міськради по даному округу Павло Бич.

– На зустрічі був представник КЖЕП «Сонячне» – це комунальне підприємство, на яке зареєстровано землю, де хочуть вести будівництво. Він показав документи і пообіцяв надати їхні копії. Що цікаво, саме цей працівник «Сонячного» є уповноваженою людиною приватного підприємства «Новий світ», яке планує звести забудову. Загалом у Тернополі є дуже погана практика, що з громадою не радяться щодо різних таких питань. Ми вже маємо такий приклад із зупинкою на вулиці Миру, а зараз на Львівській, 2. Тобто були видані дозволи на будівництво об’єктів, які не бажані мешканцям, що живуть навколо цього об’єкта. На мою думку, люди мають право відстояти свої інтереси, звертатися до юристів, до судів та інших інстанцій,- каже депутат Павло Бич.

Усі документи – на руках!

Ми зателефонували до начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міськоїради Михайла Горішного, аби з’ясувати, наскільки законним є дане будівництво принаймні на паперах. Пан Михайло повідомив нам, що їхнімпідрозділом нещодавно була проведена перевірка, яка показала, що всі необхідні дозвільні документи уКЖЕП «Сонячне» та ПП «Новий світ» присутні!

–Є декларація про початок виконання будівельних робіт. Вказано назву об’єкта. Це «Будівництво об’єкта з торгово-побутовими приміщеннями». Ми, власне, перевіряли достовірність даних у цій декларації. Тобто чи є наказ про технічний нагляд, проектна документація, містобудівні умови та обмеження, витяг із державного реєстру. Всі ці документи нам представили. Замовником будівництва є КЖЕП «Сонячне». Здійснює ж будівництво підрядна організація ПП «Новий світ»,- повідомив Михайло Горішний.

Ми запитали посадовця і про законність вирубки дерев на даній ділянці. Однак, за словами Горішного, з’ясування правомірності даного питання не входить у повноваження «Архбудконтролю». Чоловік лише зауважив, що, за його інформацією, дозвіл на вирубку також є і за кожне дерево буде сплачено відповідний податок. Перевірка законності отримання документів замовником та підрядником теж, за словами панаГорішного, не входить до їхньої компетенції. Мабуть, це вже перевірятимуть самі жителі вул. Львівська,2.

Судячи з того набору дійових осіб, з яким зіткнулися мешканці зараз, боротьба буде важкою і, посилаючись на досвід, не обов’язково виграшною. Люди навіть пошкодували, що свого часу не об’єдналися в ОСББ. Адже в такому випадку конфлікт міг взагалі не виникнути, а спірна ділянка перебувала б у їхній власності.

Що ж, історія залишає по собі більше запитань, аніж відповідей. Та мешканці в будь-якому випадку здаватися не планують.

Тетяна Колеснік

