Геріатричний будинок у В. Дедеркалах призначений для жителів Тернопільщини, а не VIP-персон, – Степан Барна

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна спростував чутки про те, що геріатричний будинок, який незабаром відкриється у с. Великі Дедеркали, Шумського району, прийматиме родичів високопосадовців.

«З огляду на те, що на території села ведеться масштабне будівництво – почали ширитися чутки, що цей центр начебто буде призначений для комфортного перебування матерів міністрів. Категорично заперечую таку інформацію – вона не відповідає дійсності. Геріатричний будинок у Великих Дедеркалах призначений для пересічних громадян. Важливо, що в окрузі з’явилися територіальні громади – тож і вони зможуть додатково контролювати, щоб розміщення осіб відбувалося чесно і прозоро – саме тих, хто цього потребує». – наголосив Голова Тернопільської ОДА.

Днями Степан Барна особисто оглянув хід будівельних робіт у стаціонарному геріатричному відділені Шумського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

Очікується, що підопічних установа зможе приймати вже цього року. Розрахована вона більш як на 30 осіб, котрі потребують державної опіки. Зараз на даному об’єкті закінчують оздоблювальні роботи в основному корпусі. Проведені роботи з монтажу паливної, ліфта, очисних споруд, залишається також закінчити благоустрій території. Загальна кошторисна вартість проекту – 3,6 млн грн, з них понад 3 млн грн – Фонд регіонального розвитку, 533 тис грн – місцевий бюджет.

За словами Голови ОДА, Великодедеркальський геріатричний будинок буде максимально наближений до європейських норм перебування осіб даної соціальної категорії.

Подібного аналогу немає у Північній частині Тернопільської області. Тому уже протягом двох років ми здійснюємо реконструкцію старих будівель під цей проект. Важливим є те, що користувачами послуг будуть дві громади – Великодедеркальська та Шумська. Вірю в те, що разом ми зробимо цей об’єкт ефективним та потрібним для людей», – зазначив Степан Барна.

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