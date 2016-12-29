Кабмін виділив три мільйони для районів округу Тараса Юрика

3 мільйони гривень отримали під кінець року 5 районів області – Тернопільський, Козівський, Зборівський, Бережанський, Підгаєцький. Кошти спрямовані на закупівлю необхідного обладнання для лікарень, шкіл, дитячих садочків.

Гроші були виділені завдяки зверненню народного депутата України від партії «Блок Петра Порошенка. «Солідарність» Тараса Юрика до Кабінету Міністрів України. Вище зазначені райони входять до виборчого округу №165, на якому у 2014-му був обраний Тарас Юрик. Звернення щодо виділення коштів він зробив 20 грудня, у день, коли Верховна Рада розглядала державний бюджет на 2017 рік. Народний депутат попросив Кабмін надати фінансову підтримку районам його округу за програмою соціально-економічного розвитку окремих територій.

“На Тернопільський район спрямовано – 467 тисяч гривень, на Козівський район – 755 тисяч гривень, на Зборівський – 448 тисяч гривень, на Бережанський – 758 тисяч гривень, а на Підгаєцький – 572 тисячі гривень”, – зазначив Тарас Юрик.

На даний час кошти вже перераховані.

“Враховуючи те, що кінець року, кошти використовуються тільки на придбання обладнання для лікарень, а також інвентаря для шкіл та дитячих садочків. На сесіях районних рад визначилися, що саме будуть купувати. Найбільший акцент зроблений на медичному обладнанні. У ці дні усе буде придбано і до кінця року передано закладам”, – наголошує народний депутат.