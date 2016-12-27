Кому міськрада дозволила не платити за землю?

На останньому засіданні сесії міської ради депутати проглосувлали за 100-відсоткове звільення від земельного податку в 2017 році. Проте не всіх, а лише окремі організації.

– Звільнити від сплати земельного податку: суб’єкти господарської діяльності – підприємства, установи й організації, житлово-експлуатаційні контори, а також об’єднання співвласників будинків, що здійснюють управління житловим фондом та його обслуговування – по земельних ділянках, зайнятих житловим фондом; підприємства комунальної власності Тернопільської міської ради по земельних ділянках, відведених під будівництво закладів бюджетної сфери міста; парки комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва; органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; земельні ділянки громадського призначення, на яких розміщені спортивні споруди Тернопільської міської ради,- йдеться у проекті рішення, що зачитала під час сесії заступник міського голови Вікторія Остапчук.

Також депутати зняли з плеч податок на землю для: місцевих благодійних організацій, які працюють в інтересах суспільства і потребуючої категорії осіб. Таких у Тернополі не багато, а точніше, лише одна – «Карітас».

Крім того, не платитимуть податку за землю організації, утворені з метою запобігання, реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні відповідальності, проведення випробувальних та дослідних робіт з дослідження пожеж та надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ними. Варто наголосити, що звільнення від земельного податку не має нічого спільного з орендою комунального майна, яка для багатьо з вищеперераховнаих категорій платна.

Тетяна Колеснік