Мариновський рятує кар’єру, дискредитуючи всю обласну організацію?

Голова Тернопільської обласної футбольної федерації “перепризначив” звітно-виборчу конференцію організації на 29 квітня.

Скандальна історія навколо підготовки чергових виборів керівника ТОФФУ набирає нових обертів. Чинний голова організації Володимир Мариновський фактично визнав, що попереднє висування його кандидатури на цю посаду було сфальсифіковано. Однак, всю вину за порушення відповідних правових норм скандальний функціонер переклав на районні організації. Відповідне юридичне визнання цієї “помилки” команда Мариновського оформила на “розширеному засіданні виконкому ТОФФ”, яке відбулося 4 січня.

Зміст цієї операції звівся до двох простих рішень. Зокрема, сам Мариновський ознайомив учасників зібрання з позицією ФФУ, яка чітко вказала на всі порушення підготовки звітно-виборної конференції, яка раніше була запланована на 17 січня. Також очільник ТОФФ запропонував врахувати побажання Києва, зігравши, тим самим, в цій ситуації роль нібито незалежного арбітра, та закликав учасників зібрання призначити нову дату виборів – 29 квітня. Але, прийнявши таке рішення, команда Мариновського загнала обласну футбольну федерацію в ще глухіший правовий кут. Адже, нагадаємо, що основні претензії ФФУ зводилось до того, як пройшла підготовка до обрання нового керівника ТОФФ.

Зокрема, комісія Федерації футболу України за результатами перевірки матеріалів підготовки звітно-виборної конференції Тернопільської обласної федерації футболу (ТОФФ) виявила кричущі факти порушення статутних вимог, які могли б привести до прийняття нелегітимних рішень та обрання нелегітимного голови Тернопільської федерації.

Як виявила комісія, близько 95% протоколів колективних членів, на основі яких було висунуто делегатів до участі в звітно-виборній конференції, фактично сфальшовані.

“Обрання делегатів від переважної більшості колективних членів ТОФФ відбулося зі значним порушення статутних вимог організацій. Відповідно до статуту, рішення про висунення делегатів мали прийматися конференціями та загальними зборами організацій-членів ТОФФ. Наявні протоколи колективних членів свідчать про те, що рішення про обрання делегатів на конференцію ТОФФ приймали органи, що не наділені відповідними повноваженнями”, – розповів генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

Як тільки у обласній федерації футболу дізналися, що у діючого голови ТОФФ Володимира Мариновського може бути конкурент, той через своїх працівників, а в окремих випадках і особисто, розіслав колективним членам області типовий витяг з протоколу про обрання трьох делегатів на VIII-му звітно-виборну конференцію та висунення кандидата на голову федерації.

Далі колективні члени, як під копірку, протягом кількох днів виконали прохання Мариновського і надіслали протоколи в офіс ТОФФ. На цьому етапі діючий голова обласної федерації ввів більшість колег з числа колективних членів в оману, адже у більшості заповнених протоколів чорним по білому вказано, що відповідних делегатів обрано на засіданнях виконавчого комітету. Натомість, піднявши статутні документи кожного з колективних членів, стало зрозуміло, що виконавчі комітети не наділені повноваженнями на висунення делегатів на обласну конференцію.

Depo.Львів