На Тернопіллі створили «Легіон Свободи»

У Тернополі відбулися перші Установчі збори комбатантського об’єднання «Легіону Свободи». Участь у заході взяли керівники районних організацій «Свободи», депутати місцевих та районних рад, учасники московсько-української війни, волонтери з Тернополя і области, голови Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк та Тернопільської міської «Свободи» Володимир Стаюра.

«Ми зібралися сьогодні тут, аби провести перші Установчі збори комбатантського об’єднання «Легіон Свободи». На превеликий жаль, серед присутніх немає тих, хто віддав своє життя за світле майбутнє України. Немає тих, хто загинув під час Революції гідности та у ході московсько-української війни, захищаючи наші домівки від російського агресора. Прошу хвилиною мовчання вшанувати світлу пам’ять справжніх захисників та героїв України!» – закликав Олег Сиротюк.

Делегати обрали голову – заступника командира батальйону «Карпатська Січ» Марію Чашку.

Заступник командира батальйону «Карпатська Січ» Володимир Стаюра розповів про «Легіон Свободи» і батальйон «Карпатська Січ», а також висловив найщиріші слова подяки усім, хто боронив українську землю від російського агресора і хто належним чином допомагав у тилу проти московського окупанта: «Легіон Свободи» – комбатантське об’єднання усіх членів партії «Cвобода», які в складі Збройних Сил України, Нацгвардії, спецпідрозділів МВС та добровольчих батальйонів беруть участь у війні на Сході. Націоналістичне військово-патріотичне формування було створене у лютому 2015 року рішенням XXX З’їзду ВО «Свобода». Нині у складі «Легіону Свободи» перебуває понад 1000 свободівців, депутатів рад різних рівнів, голови та заступники голів обласних, районних, міських організацій ВО «Свобода». «Легіон Свободи» бере активну участь у московсько-українській війні, працює в тилу та дбає про безпеку і майбутнє всієї України.»

За пропозицією голови Тернопільської обласної «Свободи» Олега Сиротюка головою Тернопільського обласного комбатантського об’єднання «Легіону Свободи» було обрано Марію Чашку, яка призначила нових заступників. Ними стали: учасник московсько-української війни, голова Лановецької районної організації ВО «Свобода» Василь Теслюк, учасник війни, міський голова Монастириська Андрій Старух, волонтер, депутат Тернопільської облради від ВО «Свобода» Ігор Баконь та учасник війни, депутат Тернопільської облради свободівець Андрій Богуш.