Росія хоче довести всьому світові, що Україна не може відбутися як держава, – тернопільський нардеп Микола Люшняк

16 лютого у Тернополі за ініціативи громадських активістів відбувся другий завершальний обласний етап національного круглого столу “Єдність заради перемоги”. Учасниками заходу стали представники громадських організацій краю, місцевої влади та депутати Верховної Ради.

Організатори запропонували до обговорення тексту звернення до парламентських партійних сил та громадськості озвученого на національному круглому столі, що проходив 22 січня 2017 року в м. Києві. У цьому листі закликають розпочати внутрішній політичний діалог, припинити розбрат та об’єднатися навколо ключових для країни завдань заради збереження української держави.

Громадські активісти, а також представники місцевої влади, народні депутати висловили свої позиції стосовно ключових питань сьогодення України, серед них: корупція, перевибори, енергетична політика, блокада Донбасу, політичні провокації Росії та інші. До обговорення був запрошений і народний депутат від Блоку Петра Порошенка Микола Люшняк.

– Що сьогодні потрібно Росії – довести всьому світові, що Україна не може відбутися як держава, що вона не може впливати на геополітику в світі. Тобто вона може бути тільки придатком Російської Федерації. І це Путін поставив собі за завдання, і це він лобіює уже більше п’яти років у міжнародній спільноті. Мова йде про принцип федералізації, який лобіювався Януковичем, про розвал країни, про розвал армії. Чи ми це стерпимо як українське суспільство, чи дамо відсіч – залежить від нас. Або ж будемо розхитувати ситуацію в країні, говорити про вибори, перевибори і так далі. Навіть якщо говорити про перевибори, я особисто їх не боюся, але в разі якщо вони відбудуться, я гадаю, що декілька тисяч квадратних кілометрів території ми знову віддамо, переконаний Микола Люшняк.