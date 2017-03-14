Фракція партії «Громадянська позиція» розповіла за яких умов підтримає зміни до Генерального плану Тернополя

Депутати Тернопільської міської ради фракції політичної партії «Громадянська позиція» Петро Ландяк, Андрій Ткаченко, Андрій Газилишин та Любомир Балук підготували міському голові пану Надалу С.В. пропозиції щодо змін до Генплану міста Тернополя:

ЗАБОРОНИТИ ЗАБУДОВУ:

1.Стадіону «Текстерно» (внести зміни до існуючого плану зонування- на Г-4);

2.СКВЕРУ по вул. ЮНОСТІ-ОРЛИКА;

3.ДІЛЯНКИ БІЛЯ ТЦ «Орнава» поряд з перехрестям по вул.Живова-Шептицького ( план зонування змінити на Г-4);

4.СТАРОГО ПАРКУ (територія, де розміщена військова техніка, і внести зміни в План зонування -на Г-4);

5.СКВЕРУ на перехресті вул.Л.Українки – Слівенська (залишити зону Г-4);

6.Просп.Бандери (територія біля «Зеленбуду);

7.ПАРКУ «Національного відродження» (в місці запланованого «Екоготелю»);

8.Заборонити будівництво автомийки – Перехрестя вул.Миру-Дружби (залишити зону –Г-6);

9.Скверу вул.Лепкого (внести змінити існуючому зонуванні, з Г-4 змінити на – Р-3);

10.Парку Шевченка (місце запланованого будівництва приміщення міської ради);

11Скверу біля будинку по вул.Текстильна, 2;

12. Площу Перемоги -вул. Мазепи (місце, де був танк);

13.Ринку «Аляска»;

14Зеленої зони прибудинкової території вул. Слівенська,11;

15.Заборонити розміщення ринку по 15 Квітня-Київська.

16. Заборонити будівництво житлового будину на земельній ділянці наданій ПП Малик Т. за адресою вул.Симоненка,1.

Крім цього задовільнити неодноразове звернення керівництва ТОВ «Тернопільський завод безалкогольних напоїв» і внести зміни до цільового призначення земельної ділянки за адресою вул.Федьковича, 7, (в плані зонування з зони В-5 передбачити зону Ж-3).

Максимально ліквідувати «квартальну мозаїку» , так як чергування зон Ж-3 і Ж-4 з житловою зоною Ж-1, в межах одного кварталу, унеможливлює розробку Детальних планів територій;

Відновити межі парків «Національного відродження», «Топільче», «Шевченка» за винятком земельних ділянок, де здійснене будівництво.

На частині земельної ділянки дач по вул. Київській запланувати закладення парку.

Для реалізації даних пропозицій внести зазначені зміни до Генплану міста і планів зонування територій, відповідно до норм чинного законодавства України.

Пропозиції здано в відділ звернень міської ради 09.03.2017року