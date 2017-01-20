Намагатись бути хорошим депутатом – тяжко, – як тернопільський депутат про свою роботу звітував

Депутат тернопільської міської ради Іван Сороколіт прозвітував про рік своєї роботи у складі міської ради.

Більшість з тих результатів, котрих вдається здобути на депутатській ниві, це результат спільного рівноправного партнерства та співпраці з мешканцями. Більшість моїх виборців переконалась, що лише в сукупності їх активність та зусилля зі своїм представником (депутатом) дає результат. Захоплююсь активними тернополянами, котрі не сидять склавши руки в очікуванні, що поліпшення в дворі, мікрорайоні стануться самі по собі! Ми спільно вивчаємо проблему, спільно шукаємо шляхи її вирішення і спільно втілюємо складений план. Допоки я депутат округу №37 – намагатимусь гідно виконувати надані виборцями округу представницькі функції. Але не на шкоду іншим округам чи місту в цілому! І по-справедливості!

Неймовірна подяка тим мешканцям будинків, котрі нещодавно (переважно минулого року) утворили ОСББ або будинкові комітети: Лук’яновича, 1, Лук’яновича, 2, Лук’яновича, 3, Лозовецька, 1, Лозовецька, 18, Лозовецька, 20, Збаразька, 37, Бродівська, 50, Бродівська, 54.

Письмовий звіт у формі газети роздається виборцям на окрузі.

Так як округ великий, то усний звіт надаю змогу обговорити з виборцями двічі: 25-го січня 18:00 в депутатській приймальні по вул.Лук’яновича, 1 і 27 січня о 18:00 в депутатській приймальні по просп.Злуки, 3 на щотижневих прийомах громадян на окрузі.