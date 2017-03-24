Сьогодні Тернопіль втратив людей, яким містяни довірили своє місто. Їх 26, тих хто спокусився чи просто злякався, та всупереч закону підтримав зміни до Генерального плану Тернополя. До слова, за зміни не голосували фракції “Самопоміч” та “Громадянська позиція”. Голова фракції “Громадянської позиції” Петро Ландяк заявив, що запропоновані ними зміни не враховані. Зокрема, це стосувалося забудови стадіону «Текстерно» та ділянки на вул. Фабричній. Це основні аргументи, якими Петро Ландяк аргументував відмову голосувати за Генплан.

За словами депутата і голови земельної комісії Андрія Шкули, фракція “Об’єднання “Самопоміч” вважає, що краще б було спочатку опрацювати всі зміни, а потім виносити на голосування. Натомість рада пішла альтернативним шляхом: прийняла як є, передбачила декілька десятків перспективних змін та запобіжників, звернулась до ДП “Діпромісто” для дострокового внесення змін, – каже депутат.

Чи спрацює такий спосіб? Хотілося б вірити. З позитивного: на земельній комісії ми знайшли десяток ділянок під КП під будову, які є зеленими зонами (в тому числі і в парках), а також ділянки-зелені зони, на які є будівельні зазіхання. Комісією, і вірю, що й депутатським корпусом, ми зможемо їх зберегти як сквери та міні-парки.

Сьогоднішнє прийняття змін до генерального плану Тернополя – це блеф, – так вважає тернополянин Олег Фостяк.

Як можна після затвердження генплану, котрий, як кажуть (я сумніваюсь) зміг пройти усі узгодження та експертизи, громадські слухання, вносити якісь зміни без нових експертиз узгоджень, громадських слухань та перерахунків усіх показників і автоматичної переробки плану зонування?!!! Там сидять круглі дурні чи з нас намагаються зробити дурнів? За 30 літ роботи в галузі містобудування, рецензування десятків генпланів, зокрема і розробок “Діпромісто” таку незаконну процедуру, скажу більше – ідіотську бачу вперше. Як можна у готового автомобіля замінити одне колесо на менше, інше на більше, фари поставити у салон, руль приварити до вихлопної труби а двигун викинути, це нагадуватиме генплан Тернополя за мером поки що міста Тернополя, – каже чоловік.

Список депутатів, які підтримали зміни до Генерального плану:

1.Артимович Андрій

2.Бич Павло

3. Білан Тарас

4. Болєщук Петро

5. Гевко Галина

6.Гринда Володимир

7. Зінь Іван

8. Ібрагімов Михайло

9. Климчук Олег

10 Мисько Володимир

11. Надал Сергій

12. Паньків Наталія

13 Півторак Святослав

14 Поворозник Петро

15 Прокопів Ліна

16. Редьква Назар

17.Серетний Тарас

18. Сиротюк Михайло

19. Смакоуз Юрій

20. Стаюра Володимир

21. Торожнюк Роман

22. Шараськіна Вікторія

23. Шморгай Олег

24 Шоломейчук Наталія

25. Шумада Віктор

26. Яциковська Оксана