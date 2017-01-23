Святкування Дня Соборності України тепер не просто спосіб пригадати історію, а можливість зберегти країну

Щорічне святкування Дня Соборності України, що проводять тернопільські та хмельницькі «свободівці» на мості через річку Збруч (між Підволочиськом Тернопільської області й Волочиськом Хмельницької області), 22 січня, тепер не просто спосіб пригадати історію, а можливість зберегти Україну. Принаймні так вважають учасники акції “Живий ланцюг єднання”.

– Це одна з тих дат, котра для мене знакова. Намагаюся її по-особливому відзначати. От уже в одинадцяте беру участь у символічній акції “живий ланцюг єднання” на межі кордонів колишніх УНР та ЗУНР, – каже депутат міськради, «свободівець» Іван Сороколіт.

Дійсно, «живий ланцюг», який формується щороку як символ єднання української нації, відбився на нашому сьогоденні. Адже через призму волонтерів, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, будується, новий, стійкий щит, який захищає кордони та підтримує наших військових.

– Лише раз не брав участі у даному заході, коли у 2014 році був на Майдані… Для мене, як вихідця з Підволочиського району, це свято особливе, адже я жив на березі Збруча в селі Токи і люди через річку Збруч відчували ті часи, коли їх штучно роз’єднували…Саме сьогодні в день єднання ми горді за те, що ми українці і живемо в єдиній соборній Україні. Зараз наше завдання відстояти і захистити свій суверенітет і передати наступному поколінню сильну держави,- поділився думками «свободівець», депутат Тернопільської міської ради Роман Навроцький.

Всі, хто долучився до акції, розуміють, що зараз питання єдності вкрай важливе, тому кожна згадка про це, як мінімум, додає нашим військовим на Сході сили та віри в перемогу. За словами депутата міськради Михайла Сиротюка, Україна приречена бути єдиною, сильною багатою державою.

– Я тут бачу молодь, яка прагне змін і готова до дії,- зауважив «свободівець» Сиротюк.

Підтримує позицію побратиме також і депутат міськради, «свободівець» Іван Зінь. За його словами, уже кілька років поспіль відзначає це свято тут, на кордоні двох областей і вважає, що ця добра традиція має з року в рік тільки набирати популярності, позаяк єдність починається з наших думок та переконань.

– Допоки ми не стоїмо осторонь проблем держави, доти й існуватиме той «живий ланцюг», як символ хороброго та стійкого народу,- підкреслив Іван Зінь.