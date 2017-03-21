Тернопільщину ділять на госпітальні округи: що зміниться для пацієнтів?

Медицина Тернопільщини – в передчутті великих змін. Попри те, що чимало нововведень уже адаптовано у сферу охорони здоров’я, найбільший «сюрприз» попереду – поділ області на госпітальні округи. Сьогодні тривають дискусії щодо цього процесу та очевидно одне – він неминучий.

Громада просить чіткості

Дуже часто поділ області на госпітальні округи розглядають із прив’язкою до адміністративної реформи, хоча нічого спільного між цими процесами немає, наголошує голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. Він одним із перших розробляв концепцію поділу області і вивчав доцільність цього процесу. Як і тоді, так і зараз це питання на часі, однак сьогодні його реалізація виглядає більш реалістично, ніж кілька років тому.

За розробленою моделлю на Тернопільщині планується створення 3 госпітальних округів із центрами: у Тернополі – на базі другої міської лікарні, в Чорткові – на базі Чортківської райлікарні та в Кременці – на базі Кременецької райлікарні. Та є один нюанс: прийнята на засіданні уряду постанова «Про затвердження порядку створення госпітальних округів» не дає чіткого розуміння цього процесу в практичній площині. Багато питань залишаються поза межами цього нормативного акта. Саме тому депутати Тернопільської обласної ради планують звернутися до Кабінету Міністрів щодо підготовки відповідної нормативної бази та роз’яснення відносно створення госпітальних округів.

У запропонованому документі для обґрунтування територіальних меж округів використовувались застарілі дані щодо кількості населення, не проаналізовано стан автомобільних доріг, що впливає на нормативи доїзду до багатопрофільних лікарень. Ці фактори не лише породили невизначеність у фахівців, а й стали предметом дискусії. Найбільше побоювання, що в ході реформування закриють лікарні у районах. А як наслідок, сотні медиків залишаться без роботи, а жителі області – без якісних медичних послуг. Аби розставити все на свої місця, в області заплановано провести розширене засідання. Участь у ньому візьмуть медики, депутати, представники влади та громадськості. Таким чином планують виробити спільне бачення розвитку медичної галузі.

– Зі створенням госпітальних округів з’явилася можливість залучити в область обладнання для надання медичної допомоги – як лабораторне, так і діагностичне, – каже Віктор Овчарук. – Думка про те, що при створенні госпітальних округів будуть закриватися лікарні, є помилковою. Як би це не замовчувалось, але реалії такі, що наші заклади заповнені лише на невеликий відсоток. Можна зайти у будь-яку районну лікарню і побачити, скільки там пацієнтів і з якими діагнозами. Лікарі по кілька разів переписують історії хвороби пацієнтів і таким чином списують гроші платників податків. Простий приклад: на людину, яка перебуває у стаціонарі, передбачено перелік послуг: діагностичних, лабораторних, соціальне забезпечення. А реально цих пацієнтів нема. Кошти використовуються неефективно. А за них можна було б справді покращити якість надання медичної допомоги.

Реформування вторинного рівня не можливе без реформи медичної ланки. Критерії створення госпітальних округів напряму залежать від надання первинної медичної допомоги. Чим краща допомога на первинному рівні, тим менше звернень за вторинною меддопомогою. Саме такі дані мають формувати обсяг медичної допомоги вторинного рівня у межах госпітальних округів.

Райлікарням знайдуть нове застосування

У контексті госпітальних округів між закладами з’явиться конкуренція і від цього пацієнти тільки виграють.

– Госпітальна лікарня – це заклад, де буде сконцентровано всю діагностичну апаратуру. Для того, що пацієнт не їхав з найвіддаленішої точки у Тернопіль, а наприклад у Чортків. Основний меседж – наблизити якісну медичну допомогу до пацієнта. Я, як медик, бачу в цьому процесі позитив. У першу чергу він полягає в тому, що окружні лікарні повністю забезпечать необхідним обладнанням за бюджетні кошти. Лікарні у районах теж матимуть свою нішу. Більше того, я переконаний, що при них слід залишити реанімацію. Адже наш стан доріг та інфраструктура не дозволяють вчасно довезти пацієнта до лікувального закладу, – каже Віктор Овчарук.

Сьогодні в області проживає близько мільйона населення. Нормативами передбачено, що госпітальний округ має обслуговувати максимум 350 тис. осіб. Тому Тернопільщину планують поділити на три округи – по триста з хвостиком тисяч кожен. У Кременці та Чорткові окружними бачать районні лікарні. У Тернополі – міську лікарню №2. Однак навколо неї зосереджено значно більше населення, ніж дозволено, – майже 550 тис. Тож розглядається варіант, що у підтримку їй нададуть ще один заклад. Як варіант – Тернопільська міська лікарня №3 чи Козівська районна лікарня.

Крім того, на окрузі буде створено госпітальну раду, до якої увійдуть представники від кожного району. Це будуть не тільки медики, а й люди з числа місцевого керівництва. Рада вирішуватиме, як працюватиме галузь у межах медичного округу. Це буде самостійний орган, на роботу якого ніхто не матиме впливу.

– Створення госпітального округу, на мою думку, є стримуючим фактором для повного розвалу медицини в районах, – каже Віктор Овчарук. – Поясню чому: всі пацієнти їдуть у Тернопіль чи в інший обласний центр. Люди хочуть отримати якісну медичну допомогу, тому шукають, де краще. Їм потрібне діагностичне обладнання, досвідчені спеціалісти. У нас є райони, де фактично не приймають пологів, не роблять операцій. Звичайно, що пацієнти бояться звертатись у такі заклади, бо вони не впевненні, чи зможуть їм там професійно допомогти. Якщо так піде надалі, область дійде до того, що все сконцентрується в Тернополі. А зараз у нас є можливість розосередити допомогу ще у двох районах – Чортківському та Кременецькому.

З кожним роком населення області зменшується. Тому доцільності у таких великих закладах немає, зазначають спеціалісти.

– Колись у районі було удвічі більше населення і там працювало три хірурги. Зараз кількість населення зменшується, а в районі 10 хірургів. У той же час в області переважає населення пенсійного віку. Районні заклади можна перепрофілювати під соціальні центри, геріатричні будинки. Зараз є потреба у створенні реабілітаційних центрів для учасників АТО. Актуальними для області є питання відкриття хоспісів. Таким чином будуть збережені робочі місця, а заклади надаватимуть ту послугу, в якій є необхідність, – зазначає Віктор Овчарук.

Фактично про це саме говорить начальник управління охорони здоров’я Володимир Богайчук. Під час звіту про використання коштів він зазначив, що заклади працюють неефективно, але витрати на них дуже великі.

– Загалом фінансування галузі охорони здоров’я відбувається з розрахунку на одного жителя, – пояснює Володимир Богайчук. – Для того, щоб раціонально використовувати бюджетні кошти, потрібно робити непопулярні кроки. Зараз із 1,5 млрд. грн. бюджету близько 300 млн. грн. ми просто викидаємо в трубу, фінансуючи послуги немедичного характеру.

Область, до речі, як могла, відтягувала процес оптимізації лікувальної мережі. Протягом 2015 року скоротили 25 ліжок, а торік – 520. Тернопільщина фактично перебуває на дні рейтингу щодо скорочення ліжкового фонду. В цілому потрібно оптимізували ще близько 2,5 тис. ліжок.