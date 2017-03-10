Ціни на медпослуги не тернополянам, які заявила міська рада – високі, каже в.о. міністра

Після реформування медицини прописка не матиме значення. Кошти держава направлятиме в той заклад, у який звертатиметься пацієнт. Поки ж на державному рівні змін не відбувається, на місцях щось пробують змінити самі.

Так, нагадаємо, на останній сесії міськради прийняли рішення про те, що учнів без прописки тернопільської, за пацієнтів без прописки мають платити громади. Відповідно до розрахунків фінансового управління вартість медичних послуг така: ліжкодень в стаціонарі – 329 грн, денний стаціонар – 71,9 грн, перебування в пологовому будинку – 741 грн, відвідування лікаря в поліклініці вузької спеціалізації – 43,2 грн, відвідування лікаря первиної медико-санітарної допомоги – 35,6 грн, лікар стоматполіклініки – 43 грн.

Чи поєднуються такі наміри міськради із державною реформою та що думає про «прайскурант» цін на медичні послуги у Тернополі, ми поцікавились у в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Пані Супрун 3 березня завітала з робочим візитом на Тернопільщину. Із журналістами провели неформатну конференцію.

– Після реформування ми вже не будемо прив’язані до нашого місця реєстрації або проживання, – каже Уляна Супрун. – Ми можемо змінювати собі лікаря і лікарню. Бо кошти ідуть за мною, за пацієнтом. То як я хочу до вас, а ви є в Києві, а я живу в Тернополі, кошти йтимуть до вас в Київ. Це буде поступово відбуватись у наступні три роки.

Всі ці питання вирішуватимуться на державному рівні, коли вже буде страховка. Чи можуть на місцях уже такі питання вирішувати, чи це правильні кроки, це питання не до МОЗ, зауважує пані Супрун. Бо це – Бюджетний кодекс. Єдине, зауважує вона, у документах вони фактично можуть просити, не вимагати.

– Вони зараз пробують це робити на місцевому рівні, але воно не зовсім працює, – каже пані Супрун. – В Самборі, в Львівській області, також була така проблема. Але що сталось – територіальні громади підписали договори з райлікарнею, що, якщо їхні громадяни ідуть в ту лікарню, то вони готові заплатити за ці послуги. Але далі – люди йшли, а вони не платили.

Що ж до озвучених нами цін, в.о. міністра відповіла, що вони є високими. Однак про їхню обґрунтованість треба запитувати у тих, хто розраховував їх тут на місцях.

– Зараз у законодавстві нема дефініції медичної послуги, – додає пані Супрун. – Ми зараз її творимо. І щодо цього є багато спекуляцій, скільки має бути.

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