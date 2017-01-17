Віктор Овчарук: Комунальні аптеки повинні виконувати соціальну функцію

Одним із ключових питань для Тернопільщини залишаються комунальні аптеки. Голова обласної ради Віктор Овчарук наголошує на позиції збереження та розвитку цієї мережі.

– Так, протягом 2016 року в області було відкрито багато нових комунальних аптечних закладів. Наразі цього не достатньо, але ми обов’язково доведемо цей процес до логічного завершення. Комунальні аптеки повинні виконувати соціальну функцію. Вони єдині здійснюють виробництво ліків, реалізовують наркотичні засоби. Через них можна втілювати в життя різноманітні проекти, до прикладу відпуск ліків за пільговими рецептами. З нового року мають запрацювати пілотні проекти, зокрема по відшкодуванню коштів для хворих на гіпертонію. З комунальними аптеками це буде легше впровадити, тому що вони підпорядковуються обласній раді. Також на базі комунальних аптек можна реалізувати проекти, які дозволять здешевлювати ліки. Коли ми збільшуємо мережу і, умовно кажучи, закуповуємо не 100 упаковок анальгіну, а тисячу, то чим більша партія, тим нижча ціна. Тоді комунальна мережа стане конкурентоспроможною, – розповів в інтерв’ю для газети «НОМЕР ОДИН» Віктор Овчарук.

Окрім того, введено 15% знижки для учасників антитерористичної операції, а в перспективі препарати хочуть продавати за закупівельними цінами.

У планах – медикаменти закуплялися через комунальну мережу, а не кожним лікувальним закладом окремо. Тоді аптеки по факту видаватимуть закладам ліки. Для чого це потрібно? Є випадки, коли лікувальні заклади проводять тендери, але всіх ліків не використовують. Тоді комунальна мережа могла б координувати ці процеси, слідкувати, у кого є залишки, а кому не вистачає, і робити перерозподіл, – наголошує Віктор Овчарук.

Збереження комунальних аптек дозволить забезпечити виконання ними соціальних функцій, а саме отоварення безкоштовних рецептів, обслуговування пільгових категорій населення, відпуск психотропних і наркотичних препаратів.