З кишень тернополян через сміття викачали мільйон доларів

Вивезення та утилізація твердих побутових відходів – надзвичайно вигідний бізнес. У світі він на четвертому місці по прибутковості – після наркотиків, зброї і торгівлі людьми. Про те зайти на цей ринок та працювати на ньому не так вже й легко. А в Тернополі – й поготів. Журналісти “Номер один” дослідили, що мешканці міста суттєво переплачують за вивіз сміття, більше того – сміттєвий бізнес провадиться з порушенням закону.

Ми поцікавились у Тернопільській міській раді, за якою процедурою здійснюється відбір господарюючих суб’єктів, що здійснюють вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) у м. Тернополі в останні роки. У відповіді на інформаційний запит заступник міського голови Владислав Стемковський, який, очевидно, після відсторонення від кураторства над управлінням житлово-комунального господарства і далі ним опікується, повідомив, що надавати послуги зі збирання та перевезення твердих побутових відходів на території міста, згідно з рішенням виконавчого комітету №741 від 14 травня 2010 року “Про надання послуг”, погоджено таким суб’єктам господарювання: ДПФ “Альтфатер-Тернопіль”, ПП “ЕкоТерн” та ПП “Квартал-Л”, які являються перевізниками побутових відходів на даний час. Наші журналісти не полінувались і підняли дане рішення виконкому. В його першій редакції дійсно йдеться про надання послуг з вивезення ТПВ, але там фігурують, окрім “Альтфатер-Тернопіль”, зовсім інші юридичні особи, а саме: СПД-ФО Коцюба І. Т., СПД-ФО Мукан Н. О., СПД-ФО Лемега О. В., СПД-ФО Сушко З. С та ПП “Катруб” (див. документ №1).

Виявляється, нас ввели в оману. Або ж у міській раді знають якесь інше рішення виконавчого комітету на ту ж дату? Журналісти “Номер один” наполегливі, а тому таки знайшли рішення виконкому, яке стосується роботи вищеназваних підприємств. Перевізники, про які згадує пан Стемковський, спершу працювали на підставі рішення виконкому №2266 від 28.12.2011 року (див. документ №2).

Згідно з ним, у рішення №741 члени виконкому вносять зміни, викинувши кількох суб’єктів господарювання, натомість у кінцевій редакції залишивши лише трьох – “Альтфатер”, “Квартал-Л” та “ЕкоТерн”. Але, як виявилося, воно було прийняте з порушенням закону. А все тому, що за півтора місяця до нього Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1173, котра чітко прописує процедуру визначення перевізників ТПВ. А саме – на конкурсній основі! Суд вказав на помилки членів виконавчого комітету, але для високопосадовців Тернопільської міської ради Феміда, як, до речі, і прокуратура (відповідний припис якої мав місце), – не указ. Так, мерія формально взяла до уваги судовий вирок та відмінила своє рішення №2266, але одночасно прийняла рішення №185 від 20.02.2013 аналогічного змісту. Боротися з міською радою було тоді, що головою битися об стіну, а правоохоронні органи, які мали би відслідковувати законність прийнятих рішень, на жаль, закривали на очевидні порушення очі. Але в мерії таки знайшлася одна світла голова, яка довела керівництву, що порушувати постанову Кабміну не варто, а тому в травні 2014 року виконком, на пропозицію начальника управління ЖКГ Миколи Лесіва, таки прийняв рішення про проведення конкурсу з надання послуг із вивезення ТПВ на території Тернополя. Була навіть створена конкурсна комісія, яку очолював Владислав Стемковський, та розроблена конкурсна документація (див. документ №3).

На конкурс свої про позиції подали кілька суб’єктів господарювання, на засіданні їх відкрили, але і до цього часу (а пройшло вже по над два(!) роки), результатів конкурсу не оголошено. Як вдалося на умовах конфіденційності дізнатися від членів конкурсної комісії, так сталося через те, що один із операторів “сміттєвого” ринку (ПП “Катруб”), з яким міська рада не хотіла працювати, подав кращі умови як по тарифу, так і щодо захоронення ТПВ, відтак йому належало віддати на обслуговування ледь не все місто. – Завдяки логістиці та можливості переробляти й реалізовувати пластик, ми працювали за нижчим тарифом. Окрім кращої для тернополян ціни, мали чи не найбільше сміттєвозів і майже жодних нарікань на роботу, адже працювали на цьому ринку з 2007 року, – розповів керівник підприємства “Кат руб” Богдан Буртак. Незважаючи на всі перепони тернопільської влади, “Катруб” таки працює в Тернополі. Звичайно, вийти на ринок багатоквартирних будинків, які обслуговують колишні ЖЕКи (нині – ПП), йому поки не вдається. Однак у тих будинках, які об’єдналися в ОСББ і вміють рахувати кожну копійку, фірма таки працює, вивозячи та утилізовуючи сміття. А економити є на чому. Сьогодні тариф на одного члена сім ‘ї у ПП “Катруб” становить 6,23 грн. на місяць, у той час як в інших операторів цього ринку він значно більший: “Квартал-Л” (власник – Олег Лемега) – 7 грн., “ЕкоТерн” (власники – сімейство Гевків) – 7,02 грн., “Альтфатер-Тернопіль” (директор – Василь Орденас) – 8 грн. Як на кінець 2011 року, коли підприємство “Катруб” викинули з ринку сміттєперевезень, як на момент подачі документів на конкурс (літо 2014 р.), так і дони ні в цього суб’єкта господарювання тариф на вивіз сміття був і є меншим від конкурентів у середньому на одну гривню з людини щомісяця. Не складно підрахувати, скільки тернополяни пепереплатили за сміття за 2012-16 роки через недолугу політику місцевої влади. Арифметика проста: в Тернополі мешкає 220 тисяч людей, які щомісяця переплачують 220 тисяч гривень. У рік ця сума зросте до 2 млн. 640 тис. грн. А за п’ять років набіжить 13 млн. 200 тис. грн. Плюс сюди треба додати кругленьку суму за збір сміття у юридичних осіб. Отож у переводі на вічно зелену валюту (враховуючи рівнозважений курс долара у різний період часу) робимо висновок, що з кишень тернополян через сміття тернопільська влада викачала додатково близько одного мільйона доларів. Так, невелику частину цієї суми оператори сміттєвого ринку, найпевніше, перераховують у “Фонд розвитку села Мала шівці” (за неофіційними даними, кожен “скидається” по 60 тис. грн. щомісяця). І з цього фонду щоквартально кожен мешканець села отримує по 1000 гривень, які голова громадської ради при ТОДА Валерій Федорейко називає “гробовими”. Натомість левова частина наших з вами грошей, як виходить, осідає в чиїхось кишенях: чи то спритних ділків від сміття, чи то певних чиновників. Виділення по тисячі гривень з цього фонду на оздоровлення кожного підтвердили і в Малашівській сільській раді. Поповнення фонду операторами сміттєвого ринку (очевидно, через підстав них осіб) є ні чим іншим, як корупція, ад же це взаємопов’язані дії, і якими правоохоронці мали б давно зацікавитися. Але це вже тема іншого журналістського розслідування.

Віталій Попович

ЦЕ ЦІКАВО

Оператори сміттєвого ринку Тернополя у калькуляцію забивають лише вивіз сміття, а знешкодження у них відсутнє. Послуга знешкодження чи захоронення сміття у м. Тернополі не затверджувалась виконкомом ТМР, оскільки Малашівське сміттєзвалище – “не зовсім сміттєзвалище”. За даними заступника начальника Державної екологічної інспекції в Тернопільській області Едуарда Ференца, на Малашівське сміттєзвалище заборонено звозити відходи, оскільки воно не є спеціально відведеним місцем для видалення відходів, проектна документація на влаштування полігону ТВП з розділом “Оцінка впливу на навколишнє середовище” та паспорт місця видалення відходів відсутні, а земельна ділянка під сміттєзвалище на території Малашівської сільської ради Зборівського району відносить- ся до земель запасу і нікому не передана.

Орієнтовний поділ сміттєвого ринку в Тернополі

50% – “Альтфатер-Тернопіль”

25% – “ЕкоТерн”

15% – “Катруб”

10% – “Квартал-Л”

