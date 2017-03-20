Забудовник зрізав дерева в сквері на Симоненка, аби збудувати будинок

Нещодавно мирна акція протесту відбулася на вул. Симоненка. Місцеві жителі кажуть, що посаджений ними сквер забудовник зрізав та зводить багатоповерхівку під вікнами їхнього будинку.

Минулого тижня розпочалися роботи по будівництву багатоповерхівки на вул. В. Симоненка 1. Туди заїхала спецтехніка, яка почала рити котлован та вивозити землю прямо з-під вікон будинків, що поряд. Реакція була миттєва – мешканці прилеглих будинків підняли “шум” та почали чергувати біля розритого котловану, аби не допустити будівництва багатоповерхівки під вікнами їхніх будинків.

Без громадських слухань, з порушенням усіх норм будівництва сьогодні самовільно іде будівництво багатоповерхівки, – розповідає мешканець будинку 2, що на вул. В. Симоненка В’ячеслав Павлюк. – Для такої будови тут немає місця, а цей забудовник нами засаджений сквер зрізав і на цьому ж місті зводить десятиповерхівку.

Не задоволений будівництвом й інший мешканець будинку 1, що на вул В. Симоненка, пан Степан, який каже, що відбувається ущільнення забудов.

Прямо під вікнами мого дому розрили величезний котлован. На мою думку тут порушенні норми будівництва. Оскільки, забудовник зводить новобудову 10-15 м від дому де я живу. Згідно Генплану міста тут зелена зона, – наголошує пан Степан. – Нам не відомо, хто тут що будує, оскільки немає жодного інформаційного стенду на якому було б чітко вказано, що це за будова.

Сусідка пана Степана пані Марія каже, що вони з 1993 року тут живуть. Вони самі садили усі дерева, які в один день забудовник без попередження вирізав.

Досить емоційно відбувалася дискусія між забудовник та мешканцями прилеглих будинків, де зводять новобудову.

У нас є декларація про початок будівельних робіт, технічна документація, яка пройшла відповідну експертизу, – наголошує замовник і забудовник Тарас Малик.

Забудовник запевняє, що жодних технічних порушень немає, усі необхідні дозволи та документи на будівництво від відповідних структур у них є.

До слова, сьогодні відбулося засідання земельної комісії ТМР. Депутати винесли питання будівництва житлового будинку на Симоненка 1. Комісія дала протокольне доручення витребувати дозвільні документи по даному будівництві.

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