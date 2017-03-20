Політика 

Зміни до Генерального плану Тернополя знову не приймуть на сесії міської ради?

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Провести сесію міської ради без розгляду змін до Генерального плану Тернополя пропонує депутат міської ради Андрій Шкула.

  • Тернополяни не повинні бути заручниками! Пленарне засідання сесії “зависло” на питанні внесення змін до Генплану. А разом з ним “висять” майже 300 земельних питань. Ще декілька сотень нових питань чекають розгляду бо ж люди звертаються без зупину.
    На депутатській земельній комісії одноголосно проголосували ЗА:
    1. Звернення до міського голови щодо необхідності проведення пленарного засідання для розгляду земельних питань. (Як бути з питанням Генплану, який заштопорив все? Варіанти: поставити на голосування, перенести в кінець порядку денного, зняти з розгляду.)
    2. Протокольне доручення відділу земельних ресурсів готувати на наступний тиждень по максимуму нових питань до розгляду. (Ми готові працювати в посиленому режимі бо ще трохи і будемо мати купу неприємностей.)
    Позиція комісії і депутатів чітка: громадяни, організації, бізнес та користь міста – пріоритет!

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