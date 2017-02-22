4,22 млрд грн бюджет закупівель Тернопольської області через Prozorro у 2016 році

Минулого року система публічних електронних закупівель Prozorro була визнана однією з найращих реформ України. 1 серпня 2016 року використання системи стало обов’язковим для всіх державних органів влади та підприємств. За допомогою системи загалом було зекономлено більше 8 млрд грн. Prozorro отримало міжнародну премію у сфері публічних закупівель Public Sector Procurement Award та отримала премію Open Government Awards (відзначає громадські ініціативи, які використовують урядові дані для досягнення соціально важливих цілей).

Система влаштована таким чином, що всі закупівлі відбуваються онлайн і кожен крок закупівельника та постачальника можна в режимі онлайн відслідковувати будь-якій людині, в який є інтернет. Так саме в один клік доступ до інформації про закупівлі можуть отримати контролюючі органи.

За 2016 рік у Тернопольській області відбулось 5480 тендерів з очікуваною вартістю в 4,22 млрд грн. У минулому році було зареєстровано 479 замовників. У середньому на одних торгах брало участь 2,36 учасники, а економія по регіону склала 6,35% від запланованого бюджету регіону.