«Бучачагрохлібпром» поширює Світло миру Бучаччиною

ТзОВ «Бучачагрохлібпром» долучився до міжнародної щорічної скаутської акції приуроченої до святкувань Різдва Христового та допомагає поширювати Вифлиємський вогонь миру на території Бучацького району. ТзОВ «Бучачагрохлібпром» долучився до міжнародної щорічної скаутської акції приуроченої до святкувань Різдва Христового та допомагає поширювати Вифлиємський вогонь миру на території Бучацького району.

Вже вкотре у підприємстві запалав Вифлеємський вогонь миру, який 21 грудня урочисто передали пластуни із станиці Бучач. Керівництво «Бучачагрохлібпром» радо приєдналося до такої символічної акції та поширює Світло тепла, миру й надії у домівки жителів Бучацького району.

– Нещодавно пластуни принесли до нас Вифлеємський вогонь миру, який освітив наше підприємство Різдвяним тепло та любов’ю. Особисто я, не лише як працівник «Бучачагрохлібпрому», а й як пластунка знаю наскільки цінним є такий Божественний дар. Адже Вогонь миру та злагоди сьогодні, як ніколи, потрібен українцям. З великою вдячністю наше керівництво прийняло Вифлиємське Світло, яке уособлює і нашу з вами перемогу. Маю надію, що скоро Благодатний вогонь горітиме у наших домівках та зігріє душу кожного українця від Заходу і до Сходу. Дякую пластунам нашої Станиці за цю добру традицію, дякую за їх відвагу та мужність, – розповідає начальник відділу кадрів Оксана Бурак.

До слова, кожного року символічний вогник скаути Австрії привозять з Вифлеєму і розповсюджують по цілій Європі. Світло тепла, миру, злагоди і сподівання мандрує із Заходу на Схід, долаючи кордони і єднаючи всіх християн в часі Різдва Христового.