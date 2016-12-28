Було нелегко, – сільський голова Богдан Брич звернувся до односельців

Сільський голова Гаїв Шевченківських Богдан Брич у переддні Нового року звернувся до односельців:

Дорогі односельці, шановні співвітчизники!

Пройшло не так багато часу з того дня коли я став сільським головою, всього трохи більше року, це доволі малий термін для того, щоб всі ми відчули справді фундаментальні зміни. Брак коштів та зашкарублість бюрократичної машини є тим гальмом котре не дозволяє по справжньому розвиватись українському селу. Після «Революції гідності» окрилені революційним запалом ми всі були впевнені, що Держава Україна по справжньому зміниться, як і наше село, але суворі реалії буття спустили нас на землю, адже ми розуміємо, що ніхто не зробить за нас нашу роботу, ніхто крім нас не збудує нам спільну міцну країну. Запевняю вас, адміністрація сільської ради та депутатський корпус робить все для розширення зони комфорту кожного жителя нашого села.

Впершу чергу, хотілось би зазначити, ми позбулись утаємниченості засідань сесії сільської ради, тепер кожен житель нашого села та будь який громадянин України має право бути присутнім на засіданнях сесії. Всі вони фіксуються на електронні носії та викладаються на створеному нами сайті сільської ради та сторінці мережі Фейс бук. Всі стратегічні рішення приймаються виключно колегіально і прозоро.

Також важливим є те, що ми позбулись боргів, які мали на початку 2016 року і тепер впевнено, сформували та прийняли на останній сесії сільської ради бюджет на 2017 рік, який складає 750 тис. грн. в порівнянні із 430 тис. грн. за попередній рік.

Значну увагу сільська рада приділяє всебічному патріотичному та культурному розвиткумешканців села. Неодноразово проводились патріотичні заходи, спортивні заходи та культурні міроприємства. У приміщенні сільської ради відкрито сучасний спортивний зал, також розпочав роботу хоровий клас, де дітки різного віку беруть уроки співів та фортепіано.

Незважаючи на брак коштів, хоч і в досить обмежених об’ємах проводимо ямковий ремонт вулиць. Так за 2015 -2016 рік закуплено, доставлено та розгорнуто 342 тонн щебеню, оновлене щебеневе покриття дороги до кладовища. Також закуплено та додатково встановлено 14 ліхтарів вуличного освітлення. Встановлені сміттєві урни на всіх зупинках громадського транспорту.

Проведено роботу по виготовленню, сертифікації та поданню на розгляд комісії Фонду Регіонального Розвитку проекту робіт по добудові та встановленню шатрового даху школи. Маємо велику надію, що будуть виділені кошти і в 2017 році ці роботи будуть проведені.

Важливим також є той факт, що ми разом із вами, на громадському обговоренні, затвердили детальний план території (ДПТ) щодо 5 га землі, які є у власності громади села. В даний час документація проходить експертизи фахівців профільної галузі, і сподіваюсь навесні 2017 року ми зможемо розпочати процес підготовки до аукціонів з продажу прав оренди та прав власності на земельні ділянки, що принесе значні надходження в бюджет нашого села.

Розпочато процедуру опитування громади села в рамках Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо приєднання до однієї із запропонованих громад. Кожен житель села зможе засвідчити своє волевиявлення в опитувальному листі, котрі уже є на руках у депутатів, тож закликаю вас поставитись відповідально та зважено до прийняття стратегічного для всіх нас рішення.

Дякую всім хто допомагає нам у нашій роботі, щиро вірю в те, що немає проблем яких не змогла б вирішити об’єднана спільною метою громада.

Прийміть щирі вітання з Різдвом Христовим та Новим роком. Нехай ці свята як вісники оновлення життя, нових мрій та сподівань, дадуть Вам і Вашій родині добро, мир і злагоду. Бажаю Вам, щоб у новому році Ви зробили все те, про що мріяли у попередньому. Вірю, що у новому році Ви відчуєте турботу з боку друзів та любов близьких. Бажаю кожній родині сімейного добробуту, радісних дитячих усмішок, здоров’я, любові, миру і процвітання! Щастя Вам, міцного здоров’я і здійснення всіх найзаповітніших мрій та мирного неба.