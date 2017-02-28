Доходи місцевих бюджетів Тернопільської області зросли на 710 млн грн. Час контролювати ці гроші!

За 2016 рік приріст власних доходів у місцеві бюджети міст і сел Тернопільської області зросли на 38,2%, але громади не залучені до процесу контролю за витрачанням бюджетних коштів

За минулий рік власні доходи місцевих бюджетів усіх рівнів у Тернопільській області зросли до 2,57 млрд грн у порівнянні з 1,86 млрд грн у 2015 р. Громадяни мають знати, як використовуються ці кошти та чи спрямовуються вони на вирішення по-справжньому актуальних проблем. Громадська ініціатива прямої дії #ВКЛЮЧАЙСЯ започатковує об’єднання небайдужих та свідомих громадян та організацій навколо вимоги до Кабінету міністрів забезпечити обов’язкове звітування місцевих влад всіх рівнів за використані гроші з бюджетів.

Відповідно до Державного бюджету-2017, перелік витрат, що фінансуються з місцевих бюджетів, значно розширився. За такі витрати, як опалення або технічне забезпечення шкіл, придбання необхідних витратних матеріалів для місцевих лікарень та багато іншого, несе відповідальність місцева влада. Гроші на це в бюджетах на місцях з’явились внаслідок бюджетної децентралізації і відносної економічної стабілізації. В окремих об’єднаних територіальних громадах було отримано в 7(!!!) разів більше грошей, порівняно з минулим роком. Слід також зазначити, що станом на кінець 2016 року держава виконала свої зобов’язання за субвенціями місцевим бюджетам на 99,6% від затвердженого обсягу (за даними Державної казначейської служби України).

“Відповідно до Державного бюджету-2017, відповідальність місцевої влади за добробут громади стає значно більшою. Разом зі збільшенням грошей розширюється і перелік витрат, які потрібно забезпечувати. «Грошей не вистачає! Київ не дає!», – з наступного року така відповідь від місцевих чиновників не може бути виправданням для нестачі, наприклад, підручників у школах, відсутності бінтів у поліклініці, холодному приміщенню у будинку творчості або ямам на дорогах”, – підкреслює Марина Дадінова, координатор комунікаційного напряму громадської ініціативи #ВКЛЮЧАЙСЯ.

Для місцевої влади настав час відповідати за ефективність використання наявними грошима, яких у 2017 році буде ще більше.

Реального механізму включення громади у контроль використання грошей, а також можливість отримати відповідь на запитання, куди витрачається місцевий бюджет і хто його освоює, просто не існує! Без механізму контролю місцевих бюджетів громадянами здобутки таких реформ, як бюджетна децентралізація та відкриття даних, можуть бути використані старою системою монопольного прийняття рішень або сприятимуть ще більшому розкраданню грошей.

На виконання існуючих законів Кабінет Міністрів України повинен зобов’язати розпорядників бюджетних коштів всіх рівнів запровадити звітування у форматі відкритих громадських слухань з присутністю ЗМІ тричі на рік у чітко зафіксовані дати .

«Зобов’язання місцевої влади до справжнього результативного діалогу зі своєю громадою може зробити цей Уряд таким, що увійде в історію, — коментує Марина Дадінова. — Справжнє слугування держави своїм громадянам починається зі здатності громади задавати питання та обов’язку чиновників відповідати на них та нести відповідальність за свої дії та заяви».

Регулярне публічне звітування може бути введено в дію розпорядженням Кабінету міністрів. Окрім обов’язкового порядку проведення таких звітів, цей документ має врегулювати періодичність звітування та ефективну комунікацію для залучення якомога більшої кількості громадян на такі події.

На першому етапі можна визначити перелік ключових розпорядників для апробації механізму. Практика відкритих звітів за використання грошей з обласного бюджету ефективно діє в Тернопільській області, де була розроблена та прийнята на рівні обласної ради за ініціативи місцевої громадської організації «Експертно-аналітичний центр «Акцент».

Громадяни повинні мати можливість задавати питання, куди ідуть їх гроші і чи ефективно влада їх витрачає!