Дитячий садочок у Підгайцях має нову котельню і вікна

У Підгаєцькому дитячому садочку “Журавлик” навчаються понад 200 дітей віком від двох до шести років. У 2016 році у закладі провели реконструкцію котельні, а також замінили старі вікна на металопластикові. Кошти на ці роботи були виділені з Фонду соціально-економічного розвитку за поданням народного депутата України Тараса Юрика. Народний обранець відвідав садочок і оглянув результати проведених робіт.

Встановлено 3 сучасних котли

«Тут виховуються діти дошкільного віку. Окрім цього, на базі садочка працює спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня, в якій навчаються понад 100 дітей. Упродовж багатьох років була проблема дотримання нормального температурного режиму», – розповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту Підгаєцької РДА Володимир Слюзар. – «У нашій котельні було встановлено 3 сучасних котли – насосна група, фільтр водоочистки, пом’якшувана група, тобто, забезпечено все. Крім того, замінено вікна, двері, облаштовано тамбур для збереження тепла. На даний час температурний режим справді значно поліпшився».

Замінено понад 50 вікон та більше 10 дверей

Заміна вікон та дверей стала другим етапом енергоощадних заходів. Загалом було замінено понад 50 вікон, а також більше 10 дверей. Після цих заходів у садочку забезпечений належний температурний режим. Зараз в приміщені 21-22 градуси тепла.

«До нас звернулась адміністрація цього садочка. Тут стояли старі котли, які були абсолютно не енергоефективні. 200 кубів в день йшло тільки на те, щоб запустити систему опалення, тобто нагріти її. Ми звернулись з пропозицією виділити кошти на заміну котлів. І це був лише перший етап. Бо цих заходів було замало для комплексного вирішення проблеми. Якщо в садочку тільки половина вікон замінені на металопластикові, а інші старі, ми зрозуміли, що доведемо тепло до приміщення, а в результаті все одно це тепло не буде утримуватись в межах будівлі. Відповідно, потрібно було вирішити до кінця проблему заміни вікон. Щодо цього також звернулися і були виділені кошти для заміни вікон», – зазначив народний депутат України Тарас Юрик.

«Коли поставили вікна, дуже змінилася обстановка у приміщенні. Стало тепленько, затишно. Зараз в класі дійсно відчувається домашня обстановка. Це дуже багато значить для наших дітей. Ми дбаємо за здоров’я дітей, за те, щоб їм було затишно», – каже класовод 1-А класу Ганна Слюзар.

Понад мільйон гривень на проведення енергоощадних заходів у садочку

У 2016 році з Фонду соціально-економічного розвитку за поданням народного депутата України від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Тараса Юрика на його округ виділили 20 мільйонів гривень. З них 804 тисячі на реконструкцію котельні в садочку «Журавлик», а на заміну вікон та дверей у цьому закладі – майже триста тисяч гривень.

«Нам усім вдалось побачити, що в кожного з навчальних кімнат комфортна температура і усі діти говорять, що тут перебувати комфортно. Є ще ряд енергоефективних заходів, які, я думаю, нам вдасться цього року реалізувати», – зазначив Тарас Юрик.