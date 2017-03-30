Екологія Тернопілля в небезпеці

30 березня 2017 року відбулося засідання колегії Тернопільської облдержадміністрації, в якому прийняли активну участь представники Громадської ради при ТОДА Валерій Федорейко, Андрій Присяжний, Ірина Чорна, Володимир Воронін, Ігор Дутка, Михайло Чорний, Наталія Кіндрацька, Михайло Костів.

На зібранні очільників області було розглянуто питання щодо стану охорони навколишнього природного середовища. Про проблеми і напрацювання органів влади розповіли начальник Державної екологічної інспекції Едуард Ференц і начальник Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Орест Сингалевич. Вони проінформували керівників виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників громадськості і засобів масової інформації про виявлення 7 фактів завезення несанкціонованого сміття територію області, ймовірно із міста Львів.

Контролюючими органами до адмінвідповідальності у 2016 році біло притягнуто 238 осіб, за порушення екологічного законодавства. На сьогодні в області існує 740 сміттєзвалищ і полігонів твердих побутових відходів, які займають площу 113,5 га. Проте паспортизовано лише 91 об’єкт, а відповідні документи на ці земельні ділянки виготовлені тільки для міст Теребовля, Кременець, Заліщики, Хоростків, Монастириська і Почаїв.

Представниками Громадської ради Валерієм Федорейком, Володимиром Вороніним, Михайлом Чорним і Наталією Кіндрацькою загострено увагу керівного складу області на наступних проблемах:

– практичної реалізації напрацювань Першого Всеукраїнського науково-практичного семінару «Диверсифікація джерел енергії: інноваційні комплексні енергетичні системи» в розрізі запровадження розроблених вченими і інженерами області технологій і обладнання із утилізації твердих побутових відходів;

– заходах попередження надзвичайної екологічної ситуації в районі Івачівського водосховища і Малашівського полігону складування побутового сміття;

– проблемах монтажу і початку роботи сміттєсортувальної лінії;

– притягнення до адмінвідповідальності порушників екологічного законодавства та керівників дорожніх служб щодо неякісного очищення від сміття лісових масивів, прилеглих до доріг земельних ділянок (узбіччя, дорожня інфраструктура, лісосмуги тощо).

Головою облдержадміністрації Степаном Барною представникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування дано конкретні доручення щодо виконання пропозицій членів Громадської ради при ТОДА і проведення робочої зустрічі із питань виконання протокольних доручень керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації наданих на спільному засіданні 16 вересня 2016 року.

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