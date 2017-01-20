Голова облради Віктор Овчарук свято Богоявлення зустрів із громадою Мельниці-Подільської (фото)

Очільник обласної ради привітав своїх виборців із одним з найбільших різдвяно-новорічних свят. «Нехай на вас усіх зійде Божа благодать, а тіло та душа очистяться цілющою водою, яка надасть усім віри та сподівання, миру та спокою. Нехай Господь запанує у кожному серці, наповнюючи їх любов’ю та добром», – наголосив Віктор Овчарук, вітаючи громаду.

Принагідно спільно із учнями та педагогами Мельнице-Подільської школи, громадськістю голова обласної ради взяв участь в освяченні двох нових шкільних автобусів, які днями отримала об’єднана територіальна громада.

«Один шкільний автобус отримала школа села Кудринці , взамін тому, який був переданий для потреб наших вояків на східному фронті, – зазначив Віктор Овчарук. – Влада обіцяла повернути його і виконала обіцяне.

Для придбання шкільного автобуса для Мельнице-Подільської школи 70 відсотків виділено з обласного бюджету – із освітянської субвенції, а 30 – оплатила місцева громада. Це стало можливим завдяки одній з найголовніших реформ з децентралізації. Мешканці Мельнице-Подільської та навколишніх сіл повірили у перспективу розвитку об’єднаних територіальних громад. У 2016 році до бюджету громади надійшло понад 10 мільйонів гривень, які були спрямовані на розвиток вашої громади. Усі кошти були спрямовані на вирішення соціальних питань майже усіх населених пунктів вашої громади. За один рік тут вдалося вирішити чимало проблем, які не вирішувалися протягом усіх років незалежності України. Дякую, що були одними з перших, хто повірив у реальність та необхідність реформ у державі та разом працюємо над досягненням результатів і покращенням нашого спільного добробуту».

Усім присутнім учні школи щедро заколядували.