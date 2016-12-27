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Зірвані іграшки на міській ялинці, понищені гірлянди, – як на Тернопіллі готуються до свят

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У Шумську зірвані іграшки на міській ялинці, понищені гірлянди на аптеці та магазинах підприємців.

Ось так шумчани вкотре виявили своє бажання рухатися у Європу. Коли розпочинаються свята, міська рада намагається скрасити ці дні для жителів громади, для її гостей. Часто вислуховує зауваження, претензії, але, по мірі своїх фінансових можливостей, намагається зробити усе можливе, аби настрій людям підіймали новорічні вогні, прикрашена ялинка, долучаються до цього підприємці, самі мешканці.

Цьогоріч новорічна красуня прикрашена раніше, і святкові вогні урочисто запалили разом з дітками на день Святого Миколая. Але цієї п’ятниці хтось теж вирішив розважитися – на ялинці позривали іграшки, гірлянди на аптеці, що навпроти, на інших об’єктах.

 

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