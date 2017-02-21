Іванівський заказник і біатлонна база в Підгородньому: нещодавні спроби дерибану

Передмістя Тернополя, село Підгороднє, межує із дубово-грабовим лісом – а тому є чи не ідеальним місцем для елітної забудови. За радянських часів, коли про подібне ніхто й подумати не міг, в його околицях, в тому самому лісі, у 1977 році був створений Іванівський заказник, а в 1985 році через ліс від села – база для тренувань з біатлону, в яку крім будівель ввійшла інфраструктура для тренувань: лиже-ролерна траса і стрільбище.

Понад 30 років всі співіснували мирно і спокійно – на кінець 2010 років власник бази, Тернопільське обласне фізкультурно-спортивне товариство “Колос”, оформило на себе ділянки під будівлями та стрільбищем, ділянка під лиже-ролерною трасою лишилася у лісгоспу, а землі всередині неї (траса проходить кільцем) – в користуванні ВАТ “Тернопільплемсервіс”. Але часи змінилися, і елітні забудови стали дуже і дуже актуальними – а тому в очах влади і заказник, і спортивна база свою цінність втратили. Будівлі і стрільбище зацікавили Олексія Кайду (який у 2009-2012 роках був головою Тернопільської облради): однак, його спроба переписати біатлонну базу на створену ним же “Федерацію біатлону Тернопільської області” виявилася невдалою.

Тодішній голова Тернопільської райадміністрації Віктор Щепановський зайшов з іншого боку: в жовтні 2012 року він роздав з середини траси 66 ділянок “під садівництво”. Створення дач, природно, унеможливило б тренування з вогнепальною зброєю (біатлон є біатлон), тому це рішення обурило біатлоністів. У відповідь обладміністрація вирішила спорудити нову трасу – через 33 квартал Іванівського заказника. Її облаштування, під час якого було вирубано сотні дерев, почалося восени 2013 року – без будь-яких дозволів і погоджень, й при повному ігноруванні екологічного законодавства. Таке знущання обурило громадськість, розгорівся скандал, була порушена кримінальна справа, але потім трапився Євромайдан, і владі стало не до дерибанів – знищення заказника припинилося. А коли і скандал вщух, кримінальну справу тишком-нишком “поховали”…

Про подальші намагання роздерибанити біатлонну базу і Іванівський заказник дивись тут: http://pechenegy.org.ua/ru/node/1325/#link1.

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