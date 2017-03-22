Коли на Тернопільщині відбудуться вибори в об’єднаних громадах, які створені на межі районів?

14 березня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №5520 щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів. На ухвалення законопроекту чекали десятки громад по Україні, які створені на межі районів. З них три на Тернопільщині – Товстенська селищна об’єднана територіальна громада, Зборівська міська ОТГ, Хоростківська міська ОТГ. Очікується, що після прийняття законопроекту ЦВК отримає беззаперечні підстави для призначення перших місцевих виборів у більш як 30 об’єднаних громадах.

За прийняття законопроекту №5520 проголосували 232 народні депутати. «За» проголосували 112 народних обранців від фракції партії «Блок Петра Порошенка»; 67 народних депутатів від фракції партії «Народний фронт»; 18 позафракційних; 17 нардепів від фракції партії “Об’єднання “Самопоміч”; 2 народних обранців від групи «Партія «Відродження»; 12 депутатів від фракції Радикальної партії Олега Ляшка; 4 депутати від Групи “Воля народу”. У повному складі проігнорували законопроект дві політичні партії: із 43 народних депутатів від «Опозиційного блоку» та з 20 народних обранців від «Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» «За» не проголосував жоден.

Прийнятий законопроект дає можливість й механізм для створення об’єднаних громад, до складу яких увійшли місцеві ради різних районів. Одна з таких Товстенська селищна об’єднана територіальна громада. До неї входять 25 населених пунктів. Кількість населення – близько 19 тисяч осіб.

«Ми півтора року не могли провести вибори. Добре, що прийняли цей закон, чекаємо на його опублікування і одразу будемо подавати заяву щодо проведення виборів», – каже голова Товстенської селищної ради Іван Проданик. – «Наша громада почала формуватися два роки тому. ЦВК двічі відмовила у проведенні виборів – у 15-му році і пізніше у 2016 році, у зв’язку з тим, що не було закону щодо меж районів. Адже до нашої громади увійшли два села Чортківського району – Свидова і Антонів. Тому до цього часу чекали на прийняття цього закону. У січні та в лютому не проголосували і дякувати Богу зараз Верховна Рада прийняла закон. Ми тішимося, що буде вже офіційно своя громада. Документи і всі рішення готові, вони в облдержадміністрації. Будемо проводити вибори депутатів і голови громади. Сподіваємося, що вибори пройдуть у червні».

Офіційне існування вже утвореної громади значно збільшить можливості громади, переконаний Іван Проданик. Зароблені кошти залишаться в місцевому бюджеті і будуть спрямовані на розвиток інфраструктури та інші потреби громади.

«Минулого року в Товстому почали реконструкцію каналізаційної мережі. У центрі вже зробили, на цей рік вже маємо завершити роботи. Сподіваємося, що Фонд регіонального розвитку виділить на це кошти. І тоді у нас будуть очисні споруди. Є поліцейська станція, дві місцеві пожежні команди. Великою проблемою залишаються дороги, система водопостачання. Коли будемо громадою, кошти залишаться тут. Є великі підприємства, які орендують землю, поля. Будемо активно співпрацювати з ними. Є готовий проект щодо адмінбудинку і ЦНАПу. Якщо офіційно стаємо громадою, зможемо вже цей проект задіяти», – каже Іван Проданик.

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