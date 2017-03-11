Компанія «Агропродсервіс» входить в п’ятірку кращих платників податків Тернопільщини

Підбиваючи підсумки роботи у 2016 році, керівник Державної фіскальної служби у Тернопільській області Ігор Комендат назвав кращих платників податків Тернопільщини до зведеного бюджету.

За його словами, компанія «Агропродсервіс» увійшла в п’ятірку кращих бюджетонаповнюючих підприємств краю, повідомляють на сайті підприємства (http://agroprodservice.com. ua/2017/03/03/kompaniya- agroprodservis-vhodyt-v-p- yatirku-krashhyh-platnykiv- podatkiv-ternopilshhyny/).

Так, частка компанії у сплаті податків до державного бюджету становила 1,4% від загальної суми сплачених до скарбниці коштів. А питома вага податкових надходжень від «Агропродсервісу» до місцевого бюджету становила 1,5%.

Загалом, за словами фіскалів, в структурі надходжень до бюджетів різних рівнів, аграрна галузь є лідером. Питома вага галузі у сплаті податків до державного бюджету становить понад 20% і до місцевого – 17%.

«Сільське господарство, у першу чергу, забезпечує ПДФО – податки із доходів фізичних осіб, – пояснює Ігор Комендат. – Для нашої області характерною є сплата ПДФО із виплати паїв. Нам усім повезло, що на Тернопіллі не так багато агрохолдингів, незареєстрованих у нашій області. Це є «плюсом». Йде здорова конкуренція, а тому підвищуються виплати за паями.

За його словами, зростають не лише надходження до бюджетів, а й доходи населення. Крім того, аграрії усе частіше проявляють себе як соціально відповідальні роботодавці.