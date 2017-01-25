Ланівчани влаштували цілодобове чергування біля цукрового заводу (фото)

Сьогодні в Ланіцях в мікрорайоні цукрового заводу відбулася акція протесту, покликана загрозою вивезення устаткування із приміщень цукрового заводу. Питання відновлення тепер недіючого підприємства не втрачає своєї актуальності, тож коли заступник генерального директора заводу під час зустрічі із міським головою висловив позицію керівництва щодо вивезення окремих агрегатів та апаратів – громада міста вийшла із мітингом під стіни підприємства. Основна вимога протестувальників – залишити устаткування в приміщенні Лановецького цукрового заводу, а не доукомплектовувати ним більш перспективні та прибутковіші заводи.

Конструктивний діалог не склався, оскільки крім начальника охорони до людей ніхто не вийшов. Позиція керівництва міської ради однозначна – Лановецький цукровий завод повинен знову функціонувати, що дасть змогу створити нові робочі місця та налагодити цукрове виробництво в районі.

Сьогодні люди вирішили облаштувати цілодобове чергування задля уникнення можливого вивезення агрегатів з території цукрового заводу.