Львівське сміття знайшли вже у Ланівцях (фото)

Сьогодні, Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області зафіксовано вивезення Львівського сміття на сміттєзвалище, яке експлуатує КП «Благоустрій» площею 300 м3 і об’ємом 450 м3 на території Ланівецької міської ради .

Сміття було завезено близько 4 години ночі 02.02.2017р. Зауважуємо, що це вже не перший випадок, коли саме вночі хтось супроводжує Львівські сміттєвози на Тернопільські смітники, варто все ж таки знайти і того хто вивозить і тих хто наводять. Наразі інспектори оформляють матеріали справи. Деталі згодом.