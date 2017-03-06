Майже 6 тисяч гектарів землі зарезервовано для учасників АТО Тернопільщини

Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, співпрацюючи з органами місцевого самоврядування, оновили перелік земельних ділянок, що пропонуються учасникам антитерористичної операції.

Так, всього в Тернопільській області для учасників АТО зарезервовано 5,7 тис. гектарів. Із яких: для садівництва – 749 га; для ведення особистого селянського господарства – 4,79 тис. га; для житлового будівництва – 191га.

Найбільшу кількість земель зарезервували у Зборівському (577га), Борщівському (562 га) та Шумському (514 га) районах.

На офіційному сайті Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області розміщено Альбом-атлас, де оприлюднено інформацію з чітким переліком зарезервованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для передачі у власність учасникам антитерористичної операції.

Cтаном на 3 березня 2017 року до Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області звернулись 4694 учасники АТО. З них 3840 вже отримали дозволи на виготовлення документації із землеустрою. У власності учасників антитерористичної операції вже перебуває 1949 ділянок.

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