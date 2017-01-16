Малі громади мають усі шанси на успіх, головне вірно ними скористатися, – Степан Барна

Новостворена Чернихівецька громада, що у Збаразькому районі на Тернопільщині – одна із найменших в області. Наразі до її складу входять три села: Чернихівці, Старий Збараж та Верняки. Але це не заважає їй мати досить амбітні плани.

Як зазначає Марія Кипибіда, голова громади, завданням №1 перед собою ставить «підтягти» сусідні села хоча б до рівня Чернихівців – центру ОТГ. В громаді передбачають, що у 2017 році матимуть хороший фінансовий ресурс: зараз власні надходження становлять 3,5 млн грн, близько 2 млн грн планують отримати за рахунок держсубвенції на розвиток інфраструктури громад, а також розраховують на підтримку з Фонду регіонального розвитку.

Окрім цього, додаткові кошти планують залучити за рахунок оренди землі, перереєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, податку з продажу підакцизних товарів.

«Найближчим часом ми зробимо аудит всієї землі, що є на території громади: з’ясуємо, які орендні ставки. Там, де досі немає договорів – укладемо. Адже надходження від землі 100% залишаються у місцевому бюджеті, отже ми зацікавлені навести порядок в цій сфері. Водночас проведемо переговори з підприємцями, які торгують алкоголем, тютюном – настав час і їм «виходити з тіні». Також спонукатимемо підприємців, які працюють в наших селах, але зареєстровані на іншій території – переоформити документи, в такий спосіб збільшимо надходження від ПДФО», – зазначає Марія Кипибіда.

Кошти планують вкладати у покращення інфраструктури. Першочергово на порядку денному: капітальний ремонт даху та заміна опалення у навчально-виховному комплексі с.Старий Збараж; забезпечення централізованого водопостачання у с.Верняки; облаштування спортивного майданчика та оновлення фасадів школи і дитсадка у с.Чернихівці. Окрім того хочуть здійснити ремонт доріг, аби забезпечити пряме сполучення між селами та з центром громади.

Відвідав Чернихівецьку громаду днями Голова Тернопільської ОДА Степан Барна. Метою візиту було ознайомлення зі стратегічними напрямками розвитку ОТГ.

За його словами, нинішня чисельність громади, що складає трохи більше як 2 тис населення, є замалою, щоб зараз говорити про її спроможність. Тому треба робити все, аби до Чернихівецької громади захотіли долучитися інші населенні пункти.

«За допомогою малих громад ми хочемо довести, що здатні змінити ситуацію на селі. Наприклад, за рахунок коштів громади замінимо вікна у школі, а за рахунок субвенції – зробимо дороги. Зараз важливо, особливо в нових громадах, зробити аналіз як фінансової спроможності, так і перспектив, співставити їх – коли є таке бачення, можна говорити, що громада «виживе» і буде розвиватися. Щодо наповнення бюджетів, то основне – це максимальна легалізація: оренди землі, торгівлі, робочих місць, в тому числі й контроль за підвищення мінімальної зарплати. Побачивши реальні зміни в громаді – переконаний, до неї забажають приєднуватися. Малі громади мають усі шанси на успіх, головне вірно ними скористатися», – зазначає Степан Барна.

Місцеві жителі також покладають на новий вид адміністрування великі надії. Анна Ділай працює медсестрою в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Очікує, що завдяки створенню громади умови життя в селі стануть більш комфортними.