На дороги Тернопільщини виїхало більше 10 ремонтних бригад

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області триває ліквідація ямковості. Задіяно 13 бригад підрядних організацій ДП «Тернопільський облавтодор» та ТзОВ «Авакс-Проф». Наразі шляховики ремонтують 6 доріг державного значення. А саме: Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамʼянка, Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, Тернопіль-Ланівці, Галич-Сатанів, Бучач-Чортків-Скала Подільська.

В післязимовий період під впливом сукупних факторів на дорожньому покритті утворюється ямковість на інші пошкодження проїжджої частини.

Головна мета ямкового ремонту – забезпечити безпечний рух транспорту автошляхами загального користування та не допустити подальшого руйнування автошляхів.

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