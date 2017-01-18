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На Малашівському сміттєзвалищі знайшли мертву жінку

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На Малашівському сміттєзвалищі знайшли мертву жінку. Про це повідомляє Відділ комунікації НП Тернопільської області.

Тіло 55-річної жительки Зборівського району виявили у будівлі на території Малашівського сміттєзвалища. Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті поліцейські не виявили.

Померла вже деякий час вела антисоціальний стиль життя, не мала постійного місця проживання, зловживала алкоголем. Разом із співмешканцем останнім часом жила у невеличкій будівлі на території сміттєзвалища.

Про смерть жінки повідомив її співмешканець водієві сміттєвоза й попросив того викликати поліцію.

Остаточну причину смерті становлять судмедексперти.

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