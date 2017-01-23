На межі Тернопільщини та Хмельниччини відзначили День Соборності України

22 січня на межі Тернопільської та Хмельницької областей, через річку Збруч, пройшла урочиста хода з нагоди відзначення 98-ї річниці Дня Соборності України.

У міжобласному святі «Збруч – ріка єднання» взяли участь понад 5 тисяч представників Тернопільщини та Хмельниччини. На мості, який єднає дві області, зустрілися представники духовенства, громади та влади Тернопільщини і Хмельниччини. Відтак відбулось з’єднання Державного Стягу. В урочистій ході, присвяченій Дню Соборності України, взяли участь представники Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Відзначаємо історичну дату – День Соборності України. 22 січня 1919 року у Києві, на Софійській площі, урочисто проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Об’єднання у єдину Соборну Україну двох державних утворень стало проявом одвічного прагнення українців бути вільними від зовнішніх впливів у побудові своєї країни. Водночас історія нас вчить і ми це маємо пам’ятати, що в період загроз та воєнних викликів треба поступатися власними інтересами на користь збереження національної єдності і розбудови Незалежної України», – зазначив керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

Зазначимо, що саме так, урочистою ходою, відзначали це свято й у 1919 році. Тоді також делегації зі Сходу і Заходу України зустрілися на мості, а на головному майдані Підволочиська зачитали Акт Злуки українських земель.

«Національна єдність є не тільки базовою цінністю, а й обов’язковою передумовою успішного спротиву зовнішній агресії. Для того, щоб відстояти УНР, українцям забракло єдності та національного усвідомлення. Сьогодні, коли маємо українські території, непідконтрольні українській владі, День Соборності – це привід нагадати, що Крим та Донеччина – це Україна!», – наголошує секретар Тернопільської міської ради, голова Тернопільської міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.

22 січня також у церквах області відбулися богослужіння, на яких вшановували учасників національно-визвольної боротьби, видатних діячів українського державотворення та полеглих у боях за її свободу.