На Тернопільщині через парафіян згоріла церква? (фото)

9 березня 03 год. сталася пожежа церкви ” Святого Дмитрія” у с. Юр’ямпіль, що належить до об’єднаної територіальної громади Більче – Золоте. Не дивлячись на сильний туман, розбиті дороги пожежно – рятувальний підрозділ ДПРЧ 8 м. Борщів на відмінно спрацював і фактично врятував дерев’яну будівлю церкви. Та пожежа підкреслила нашу проблему з відсутністю осередка місцевої пожежної охорони у Більче – Золоте, і населення громади з нетерпінням чекає рішення від голови громади пані Огородник Г.П.

Причиною пожежі скоріш за все стали самі парафіяни, адже під час прибирання території вони навколо церкви розвели шість багать і навіть підпалили навколишні дерева. Слідство по факту пожежі триває. А ми застерігаємо: “Не паліть сухе листя та траву – бо може бути біда”.

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