На Тернопільщині горіла церква

15 січня вночі в с. Угриньківці Заліщицького району у приміщенні греко-католицького церкви «Успіння Пресвятої Діви Марії» (1769 року побудови, являється пам’яткою архітектури місцевого значення) виникла пожежа. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено іконостас на площі 3 м кв.

Прямі та побічні матеріальні збитки встановлюються.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.

Пожежу ліквідовано черговими караулами ДПРЧ – 15 Управління та МПК смт. Товсте, на місці події працювала оперативна група Заліщицького РВ.

Пожежу ліквідовано о 09 год. 00 хв. під час гасіння врятовано будівлю церкви.